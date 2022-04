01. Marca by BolognaFiere 2022

Più di quattro consumatori su dieci ha acquistato nel 2021 prevalentemente prodotti a marca del distributore (MDD), ai quali se ne aggiungono altri tre che li alternano con prodotti dell’Industria di marca. In totale il 76% dei clienti dei supermercati sceglie regolarmente tra i 70 mila prodotti contrassegnati dal logo dell’insegna dei supermercati. Comportamenti ancora più significativi se contestualizzati nella difficile situazione di difficoltà e di disagio sociale deflagrata prima con la pandemia e ora acuita dall’inflazione e dalla guerra in Ucraina. Anzi, come sottolinea Valerio De Molli, managing partner di The European House Ambrosetti: «Mai avremmo potuto ipotizzare che, nello stesso momento storico, ci sarebbe stata la convergenza di cinque fattori di rischio: la pandemia globale, lo scoppio della guerra, l’esplosione dei costi energetici e logistici, l’interruzione di alcune filiere di approvvigionamento e l’impennata dell’inflazione, con forte pressione sui redditi disponibili delle famiglie. In questo contesto di grande incertezza, la marca del distributore, svolge un importante ruolo sociale, grazie al sostegno al potere d’acquisto delle famiglie italiane», favorendo un risparmio di circa 100 euro all’anno per ciascuna, vale a dire oltre due miliardi complessivi.

Pur in lieve flessione (-100 milioni le vendite rispetto al 2020, per un fatturato di 11,7 miliardi di euro e una quota di mercato del 19,8%), la MDD nel 2021 consolida un percorso di crescita significativa in atto da quasi 20 anni.

Questi i temi affrontati nella due giorni di Marca by BolognaFiere 2022 il 12 e 13 aprile 2022.