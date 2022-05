Open House e la scoperta del codice a barre

Una prima volta assoluta, la partecipazione di GS1 Italy a Open House con l'apertura al pubblico di Interno 1, la casa del codice a barre, in Via Paleocapa 7

La casa del codice a barre ha partecipato all'iniziativa Open House Milano, il weekend in cui si possono visitare edifici pubblici e privati milanesi di particolare valore architettonico.

Interno 1, infatti, si trova all'interno dello storico edificio di Piero Lingeri in via Paleocapa 7.

Visitatori di tutte le età si sono susseguiti in un sabato mattina primaverile spinti dalla curiosità di scoprire cosa si nasconde dietro al codice a barre. Una voglia di scoprire che ci ha meravigliati, sinonimo di un mondo, quello dei consumatori, che com'è noto vuole sapere sempre più, anche sui temi del largo consumo.

In poco più di cinque ore, una settantina di persone si sono lasciate ispirare dai contenuti digitali di Interno 1, esplorando i contenuti dei wall digitali e dei tavoli interattivi che caratterizzano lo storytelling del concept center di GS1 Italy.

Siamo partiti dalle origini, da com'è nato il codice a barre, raccontando la storia vera di due ingegneri che su una spiaggia in Florida, alla fine degli anni Quaranta, disegnano sulla sabbia una serie di barre. Loro non lo sapevano ancora, ma solo dopo una ventina di anni, quella serie di barre avrebbe rivoluzionato il mondo del commercio, sopravvivendo a tutte le grandi trasformazioni tecnologiche e, anzi, cavalcando anche l'era digitale.

Abbiamo proseguito con una vista alta su com'è fatta una filiera, da quali e quanti attori è composta, con il supporto della "Discovery App", per scoprire come gli standard più diffusi al mondo operano all'interno della filiera, per esempio quella di un vasetto di marmellata.

Fino ad arrivare al futuro del codice a barre, un simbolo che sembra essere il successore predestinato, un codice bidimensionale che si chiama GS1 Digital Link.

La visita ha trattato diversi riferimenti sull'architettura dell'edificio in cui si trova la sede di GS1 Italy - progettato da Pietro Lingeri - e del concept design di Interno1 progettato da Idlab, gli architetti Alessandra e Matteo Raso e Ma0.

Tanti gli stimoli che abbiamo dato ai visitatori di Open House, ma crediamo siano stati ancora di più quelli ricevuti dalla loro curiosità e attenzione ai temi trattati.

Un grazie speciale agli organizzatori di Open House e a tutti i visitatori.

*A cura di Katia Ingegneri, event and content planner di GS1 Italy - seguila su LinkedIn

Foto credits: Erica Mela Magagnato