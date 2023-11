11. Bennet, la sostenibilità raccontata in modo semplice

L’azienda illustra il proprio bilancio di sostenibilità in cinque video puntate per stimolare comportamenti di consumo responsabili

Dalle analisi dei dati raccolti attraverso Circol-UP, il tool di GS1 Italy per la misurazione delle performance di circolarità delle aziende del largo consumo nelle varie fasi di vita dei prodotti, emerge che il retail raggiunge risultati inferiori alla media del settore per quanto riguarda la fase di utilizzo e consumo. In particolare, a fronte di buoni risultati ottenuti nella comunicazione delle modalità di gestione del fine vita degli imballaggi e delle modalità di conservazione e uso razionale dei prodotti, ci sono spazi di miglioramento nella comunicazione delle modalità di riutilizzo dei packaging (non sempre possibile) e soprattutto sul renderli più facilmente conferibili nella raccolta differenziata.

Con l’obiettivo di raccontare la sostenibilità in maniera più semplice ai consumatori, Bennet nel 2021 ha intrapreso una campagna di comunicazione in collaborazione con Lisa Casali, scienziata ambientale, blogger e scrittrice, per spiegare le attività sviluppate dall’azienda e illustrate nel bilancio di sostenibilità con un linguaggio più fruibile anche grazie al supporto di vignette e illustrazioni. Gli impegni ambientali e sociali intrapresi da Bennet sono stati raggruppati in cinque ambiti, a ciascuno dei quali Lisa Casali ha dedicato una video puntata. La campagna di comunicazione si è concentrata non solo sull’informare riguardo alla corretta gestione del fine vita del packaging, ma anche nel dare suggerimenti per ottimizzare l’utilizzo dei prodotti e nell’informare i consumatori sui principali impegni che l’azienda si assume nel bilancio di sostenibilità in ambito ambientale, di riduzione dei gas serra, nel rendere filiera, prodotti e packaging sempre più green, nel risparmiare risorse e ridurre gli sprechi e nei trasporti.

Per la diffusione di questa campagna di comunicazione è stato utilizzato il sito web aziendale, il canale YouTube e le pagine social di Bennet.

«Bennet ha avviato negli ultimi anni un percorso di definizione della propria strategia di sostenibilità attraverso la rendicontazione dell’impatto che le sue attività hanno non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali» spiegano dall’ufficio marketing dell’azienda. «La misurazione delle nostre azioni ha fatto affiorare le attività virtuose che appartengono da sempre al nostro modo di essere azienda e che rientrano tra i principi dell’economia circolare: l’attenta gestione dei rifiuti, il recupero sociale dell’invenduto alimentare, l’efficientamento energetico dei nostri negozi e della logistica. Siamo tuttavia consapevoli che quanto facciamo non basti e che dobbiamo agire per fare la differenza lungo tutta la nostra catena del valore. La nostra strategia di sostenibilità ci indirizza verso azioni specifiche e concrete che stiamo avviando per limitare le emissioni di gas serra, rendere più sostenibile il packaging, selezionare i fornitori dando priorità a coloro che rispettino i nostri standard sociali e ambientali».

Intanto con questa campagna di comunicazione Bennet è riuscita a ottenere 141.251 visualizzazioni attraverso Facebook e 172.306 su YouTube. Il coinvolgimento dei consumatori ha portato anche al miglioramento della propria reputazione e della propensione all’acquisto nei punti vendita dell’insegna.

