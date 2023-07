06. Acque: meno sprechi e più efficienza per Auricchio

Riduzione del prelievo, recupero e riuso delle acque reflue sono le linee di intervento attuate dall’azienda

Nella fase di produzione sono diverse le azioni di circolarità messe in atto dalle aziende del largo consumo: dalla trasformazione degli scarti, all’efficientamento energetico e idrico dei processi, all’uso di energie rinnovabili.

Tra le aziende del food & beverage che hanno agito in tal senso Gennaro Auricchio, che ha investito in ammodernamenti tecnologici, monitoraggi e azioni per ridurre gli sprechi idrici e introdurre pratiche di economia circolare nel recupero e nel riuso delle acque reflue all’interno del proprio processo di produzione industriale lattiero-casearia.

Grazie a questi interventi, dal 2009 a oggi, l’azienda ha ridotto del 12% il consumo di acqua nello stabilimento di Gazzo (CR), da 613 mila a 546 mila m3, e del 32% il consumo energetico, parzialmente per effetto delle azioni volte al contenimento del prelievo idrico, come la sostituzione delle attrezzature di lavaggio ad alta pressione con attrezzature a media pressione.

Il percorso intrapreso da Auricchio ha visto il coinvolgimento sia del top management e di altri stakeholder, che hanno lavorato in partnership per tutta la durata dei progetti di implementazione delle buone pratiche. «Prima di rendere un’azienda sostenibile si deve coltivare la mentalità di chi la gestisce in modo da radicare la convinzione che un miglior impatto ambientale è la strada principale per favorire lo sviluppo della società», commenta a tal proposito Guglielmo Auricchio, export manager dell’azienda.

L’impegno per migliorare l’efficienza produttiva e ridurre l’impatto ambientale delle attività è partito dalla ferma volontà della proprietà di fare della sostenibilità e dell’approccio circolare valori caratterizzanti l’attività d’impresa come confermato dal patron Giandomenico Auricchio: «L’impegno di qualsiasi imprenditore, o forse essere umano in generale, deve essere quello di impegnarsi a lasciare il mondo meglio di come lo ha trovato e lasciare ai propri figli più di quanto abbia ricevuto».

A cura di Jessika Pini

