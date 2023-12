Logistica: efficienza cercasi

Come migliorare il rispetto delle date di consegna e ridurre i tempi di attesa di carico e di scarico della merce in magazzino? Adottando le soluzioni e le best practice raccolte nel book realizzato da GS1 Italy in ambito ECR Italia

Una pubblicazione ampia e dettagliata, destinata a tutto il mondo del largo consumo, in cui sono raccolte le raccomandazioni, le best practice e le soluzioni da adottare per rendere più efficiente il processo di consegna e scarico delle merci nei magazzini. Il nuovo volume “Slot booking: miglioramento dei processi e dei sistemi” è la risposta concreta data da GS1 Italy, in ambito ECR Italia, all’esigenza di produttori, distributori, operatori logistici e trasportatori di identificare delle soluzioni efficaci per superare questo nodo critico della filiera logistica dei prodotti di largo consumo, già messo a fuoco nella recente ricerca di GS1 Italy “Migliorare l’efficienza logistica: una questione di slot e saturazione mezzi”.

Se infatti i sistemi di prenotazione si confermano efficaci, permettendo di ridurre del 60% i tempi di attesa di un mezzo allo scarico in un Ce.Di. della grande distribuzione (passando da una media di 63 minuti in caso di prenotazione a una di 160 minuti senza prenotazione), il biennio post-pandemico è stato costantemente caratterizzato dalla difficoltà nel reperire sufficiente disponibilità di trasporto, specialmente durante i periodi di picco stagionale. E, con l’asset automezzo diventato una risorsa scarsa, è necessario ripensare il processo di slot booking.

«Accogliendo le sollecitazioni di alcune aziende associate a ECR Italia che operano nel largo consumo, abbiamo attivato un gruppo di lavoro dedicato ad approfondire il tema del miglioramento dei sistemi e dei processi di prenotazione degli slot di carico e scarico delle merci, con lo scopo di individuare soluzioni concrete, adottabili da tutti gli operatori del largo consumo» spiega Silvia Scalia, ECR Italia and training director di GS1 Italy. «Questo nuovo volume rappresenta uno step ulteriore di questo percorso e risponde alle esigenze delle aziende di ridurre l’incidenza delle attese allo scarico, di recuperare produttività, di utilizzare gli automezzi di trasporto in modo più proficuo e di consolidare azioni di miglioramento condivise lungo la supply chain».

L’attività di analisi, confronto e dialogo svolta all’interno del gruppo di lavoro attivato da GS1 Italy ha portato a validare sei raccomandazioni, la cui adozione favorirà il recupero di produttività del sistema dei trasporti nel largo consumo, contrastando gli effetti della carenza di capacità di trasporto, che caratterizzerà in maniera crescente questo settore:

Capacità: ridurre e, quando possibile, eliminare i casi in cui il numero di ordini attesi è superiore alla capacità ricettiva del magazzino. Comunicazione: migliorare la comunicazione per pianificare e gestire le variazioni della data di consegna di un ordine. Condivisione: abilitare la condivisione dell’ora prevista di arrivo degli automezzi (Estimated Time of Arrival - ETA), utilizzando questa informazione per gestire la pianificazione degli scarichi in maniera più efficace e puntuale. Gestione: migliorare la gestione dei casi in cui la data di consegna nativa dell’ordine (RDD) non è coerente alla data di consegna possibile. Riduzione: ridurre quanto più possibile le attività a basso valore aggiunto, che ad oggi caratterizzano il processo di scarico. Disponibilità: migliorare le logiche e le tempistiche con cui vengono messi a disposizione gli slot di scarico per migliorare l’efficacia del sistema.

Quanto alle best practice raccolte nel book, sono tutte di facile adozione, perché supportate dai sistemi tecnologici più diffusi o richiedono semplici integrazioni, e la loro implementazione è valorizzata se si favoriscono:

Una maggiore condivisione delle informazioni.

Un processo comunicativo più agile ed efficace.

Un modello di relazione collaborativo tra le parti coinvolte.

Scopri il book “Slot booking: miglioramento dei processi e dei sistemi” e maggiori informazioni sul sito di GS1 Italy.