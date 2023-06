05. I packaging circolari di Sutter Industries

L’azienda ha pensato i propri imballaggi impiegando materiali riciclati, riducendone la grammatura e adottando sistemi di erogazione anti spreco

Nelle aziende dell’home & personal care, la fase di design risulta essere quella in cui si realizzano le migliori performance di circolarità del settore. I maggiori punti di forza riguardano la progettazione dei prodotti, per i quali si cerca un punto di equilibrio tra durabilità e ridotto impatto ambientale, e la progettazione dei packaging. Questo percorso di innovazione è portato avanti anche grazie alla collaborazione con enti di ricerca, aziende e start up innovative.

Il quadro emerge dal monitoraggio effettuato con Circol-UP, il tool di misurazione delle performance di circolarità di GS1 Italy, su alcune importanti realtà industriali del settore, tra cui Sutter Industries, azienda specializzata in prodotti per la pulizia domestica e professionale, che da tempo si impegna nel rendere sempre più sostenibili gli imballaggi primari e secondari delle proprie referenze.

L’azienda da anni propone packaging:

Realizzati con una percentuale rilevante di materia prima seconda (PET e polietilene ad alta densità - HDPE riciclati) limitando così l’uso di plastica vergine.

Di grammatura ridotta, raggiungendo l’ottimizzazione dell’uso delle materie prime.

Che favoriscono un uso efficiente del prodotto da parte dell’utilizzatore.

Negli anni, Sutter ha incrementato l’efficienza materica dei processi, ottimizzando l’uso della plastica per flaconi, taniche, tappi e cappucci, della carta per gli imballi secondari e dell’acciaio per le bombole aerosol. Il perseguimento della riduzione della grammatura e dell’ingombro del packaging è avvenuto anche adottando soluzioni alternative, come ricariche e doypack, e attraverso la ricerca di imballaggi innovativi come il “pick a box”, un formato, dedicato agli utilizzatori della ristorazione e dell’hotellerie, costituito da una scatola di cartone riciclato con all’interno una busta in plastica contenente il prodotto concentrato. Per chiudere il cerchio, ha infine ricercato sistemi di dosaggio funzionali a razionalizzare il consumo dei prodotti limitandone gli sprechi da parte dei consumatori.

Questo percorso ha richiesto tempo, investimenti, personale dedicato e dialogo con i fornitori che a loro volta hanno dovuto rivedere le proprie soluzioni in un’ottica di sostenibilità, ma ha prodotto risultati concreti e misurabili: dal 2009 al 2017 Sutter Industries ha ridotto del 23% l’utilizzo di plastica in imballaggi, del 26% l’impiego della carta e del 31% quello dell’acciaio. «Siamo innamorati della magia della chimica, ma amiamo di più le persone e la loro vita» chiosa il risultato Aldo Sutter, titolare e ad dell’azienda.

A cura di Jessika Pini