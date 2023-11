Compie 30 anni “ECR Italia”

Un modello di collaborazione unico che coinvolge tutti gli operatori della filiera per un largo consumo italiano più efficiente e sostenibile

Trentesimo compleanno per ECR Italia, l’associazione, attiva all’interno di GS1 Italy, a cui aderiscono le principali aziende di Industria e Distribuzione del largo consumo italiano, che collaborano per sviluppare soluzioni e strumenti per migliorare i processi di filiera. Obiettivo: condividere best practice, innovare i processi e costruire un modello di relazione collaborativa tra le imprese del largo consumo che generi maggiore efficienza e trasferisca nuovo valore al consumatore.

«Dal 1993 facilitiamo la relazione e il dialogo tra le aziende per trovare insieme delle soluzioni che generano benefici condivisi e rendono la filiera più efficiente e sostenibile fornendo Efficient Consumer Response, come dice l’acronimo del nostro nome» afferma Silvia Scalia, ECR Italia and training director di GS1 Italy. «E lo facciamo, da sempre, in un’ottica di community e con un modello di relazione collaborativa che non ha eguali nel panorama del largo consumo. Infatti, ECR è l’unica organizzazione in cui si incontrano e lavorano insieme produttori e distributori e, da quest’anno, si è aperta anche alla partecipazione degli operatori logistici, che hanno un loro ruolo strategico e irrinunciabile nelle relazioni di filiera. ECR si conferma così un network collaborativo che si confronta, dialoga, sperimenta, innova e condivide competenze lungo l’intera supply chain».

Il modello ECR Italia

Tutte le attività di ECR Italia sono gestite perlopiù attraverso tavoli di lavoro pre-competitivi a cui partecipano i manager delle aziende associate, spesso con la collaborazione e il supporto di esperti del mondo accademico e delle società di consulenza. In questi gruppi di lavoro si identificano le soluzioni di processo condivise, i progetti pilota da sviluppare sui temi di interesse comune e prioritario e le buone pratiche, da condividere prima con l’intera community ECR e quindi con tutto il mondo del largo consumo.

Le attività e i progetti di ECR Italia

Le attività di ECR Italia possono essere ricondotte a tre macro-aree:

Sostenibilità

Misurare e mettere in pratica l’economia circolare, con il web tool Circol-UP e analizzare la circolarità nel largo consumo con la ricerca “Stato dell’arte dell’economia circolare nelle aziende del largo consumo”.

Comunicare al consumatore l’impronta ambientale dei prodotti, con la web-app Barcode4Environment, una soluzione tecnologica condivisa basata sugli standard GS1.

Misurare l’impatto climatico della logistica, con il web tool Ecologistico 2 , per individuare le aree di intervento, condividere le best practice e migliorare le performance ambientali delle imprese e della supply chain.

, per individuare le aree di intervento, condividere le best practice e migliorare le performance ambientali delle imprese e della supply chain. Coinvolgere clienti e fornitori nella raccolta dati per il reporting della Corporate Carbon Footprint di Scope 3 attraverso il set condiviso di dati standard.

Integrare la sostenibilità nelle relazioni di filiera, condividendo una base comune di conoscenze (Studi LCA di categoria) e promuovendo un confronto cross azienda e cross funzione.

Logistica e supply chain efficienti

Mappare i flussi logistici del largo consumo alla ricerca di nuovi spazi di lavoro comune per una maggiore efficienza della filiera.

Ottimizzare il processo di riordino con il web tool SI.RI.O.

Estendere le finestre di scarico.

Ottimizzare il processo di consegna.

Affrontare la crisi del trasporto su strada.

Sviluppare la supply chain continuity con l’Albero delle soluzioni.

Relazione tra Industria, Distribuzione e consumatore

Monitorare la disponibilità dei prodotti a scaffale con il Barometro ECR OSA e aiutare le aziende a limitare rotture di stock e vendite perse.

Utilizzare la classificazione condivisa dei prodotti con l’Albero delle categorie ECR per il grocery e il non food.

Gestire le categorie di prodotto con il Category management.

Garantire la conformità Antitrust e legale (Commissione giuridica).

I vantaggi di ECR Italia

A tutti i suoi associati ECR Italia mette a disposizione numerose opportunità gratuite per migliorare i processi aziendali, le relazioni con i clienti e i fornitori, e per adottare nuovi modelli di relazione collaborativa. Aderendo a ECR Italia, le aziende possono:

Sedere a tavoli di lavoro su progetti di interesse comune per Industria e Distribuzione e proporre indagini, approfondimenti e confronti con gli altri partner.

Contribuire alla formulazione delle soluzioni e condividere le best practice.

Partecipare ai progetti pilota per testare le soluzioni individuate in ECR.

Partecipare a ricerche esclusive e accedere a osservatori periodici, web tool di misurazione, best practice e linee guida.

Partecipare a eventi, workshop, webinar e corsi di formazione dell’Academy di GS1 Italy, nonché alle esperienze internazionali del network di 21 organizzazioni nazionali in tutto il mondo attraverso la ECR Community.

Fare networking con altri operatori che lavorano nel settore per scambiarsi esperienze e attivare progettualità comuni.

Confrontarsi con esperti del settore.

Scopri ECR Italia sul sito di GS1 Italy.