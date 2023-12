Prove di consegna digitali in tempo reale

Con Veicolo, la nuova piattaforma logistica per digitalizzare il ciclo dell’ordine in modo facile e veloce

Anche nell’era post-Covid il traffico delle merci continua a crescere: nel primo trimestre di quest’anno, solo il traffico autostradale di mezzi pesanti è cresciuto del 4% rispetto allo stesso periodo del 2019[1]. In parallelo è aumentata la complessità di monitorare le spedizioni, di rendicontare le consegne e di gestirle in tempi brevi sul fronte amministrativo, in particolare per quanto riguarda la fatturazione. Un processo che richiede molti documenti che, in un mondo sempre più digitale, continuano spesso ad essere utilizzati in versione cartacea oppure in formati digitalizzati, ma con soluzioni proprietarie che parlano lingue diverse. Risultato? Le aziende, che hanno bisogno di informazioni tempestive sullo stato dei trasporti e sui tempi e gli esiti delle consegne, devono attendere che la bolla (cartacea) ritorni al punto di origine percorrendo a ritroso la catena del trasporto, perdendo giorni preziosi per avviare i processi di controllo e fatturazione.

Che fare, allora, per rendere più efficiente, semplice e veloce (ma anche condivisibile in tempo reale) il ciclo di consegna delle merci?

Risponde Veicolo, il nuovo strumento per la digitalizzazione della prova di consegna realizzato da GS1 Italy Servizi.

Veicolo è composto da una piattaforma logistica, disegnata per le esigenze delle aziende del largo consumo, e da un’applicazione mobile per i trasportatori.,

Consente di digitalizzare il processo di spedizione e, soprattutto, la prova di consegna finale: grazie agli standard GS1 EDI (Electronic Data Interchange) DESADV E RECADV, diventa possibile condividere l’esito della spedizione in tempo reale e attivare in modo automatico le relative procedure amministrative (come la fatturazione), senza attendere che la bolla arrivi in stabilimento.

«Veicolo nasce da un gruppo di lavoro in ambito ECR per rispondere alle esigenze espresse delle aziende di efficientare il ciclo di consegna delle merci grazie a un sistema interoperabile e compatibile con tutti i device presenti sul mercato» spiega Mirko Repetto, business development manager di GS1 Italy Servizi. «Veicolo permette di ottenere in tempo reale dei dati di qualità sulle consegne e di renderli subito visibili a tutti i partner coinvolti nella spedizione. La condivisione di questi dati permette di gestire in modo digitale tutto il ciclo delle spedizioni, avviando immediatamente tutti i processi gestionali, diminuendo il rischio di errori e rendendoli più veloci».

