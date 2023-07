Crai concentra la distribuzione dei surgelati e riduce le emissioni di CO₂

Arriva da lontano la decisione di Crai di ridisegnare il network distributivo dei prodotti surgelati. Ed Ecologistico₂ ne misura i risultati in termini di emissioni di CO₂ risparmiate

Ripensare ai flussi logistici e al network distributivo per un’insegna della GDO non è mai cosa semplice e immediata. Tanto più se il numero dei Ce.Di. sparsi sul territorio è elevato. Crai nel 2017 ha avviato un progetto per ridisegnare i flussi logistici dei prodotti surgelati MDD a fronte dell’aumento dei volumi movimentati.

Nello scenario di partenza, ciascun Ce.Di. Crai inviava gli ordini ai fornitori (una trentina circa) da cui veniva direttamente alimentato per complessivi 240 flussi distributivi. In questi Ce.Di. sono presenti tutte le categorie di prodotto surgelato (gestito a una temperatura di -25°C) per un totale di 165 SKU (Stock Keeping Unit) gestite.

Figura 1 – Lo scenario di partenza dei flussi di distribuzione dei surgelati MDD di Crai

È stato quindi deciso di consolidare i flussi in entrata in un hub logistico dedicato per poi consegnare ai Ce.Di. Crai con spedizioni multi-prodotto e multi-fornitore, prevedendo due tipi di flussi: dal fornitore all’hub MDD e da quest’ultimo ai Ce.Di.. In tal modo si è ottenuta un'ottimizzazione dei flussi (30 dai fornitori all’hub e 8 dall’hub ai Ce.Di.) e delle saturazioni dei mezzi, riducendone i chilometri percorsi anche a fronte della crescita dei volumi, con più del doppio di merce trasportata in termini di peso.

Figura 2 – I nuovi flussi di distribuzione dei surgelati MDD di Crai

Nell’arco di un anno sono infatti stati trasportati in totale circa 1.107.630 colli in circa 2 mila viaggi invece che oltre 5 mila con circa il 30% dei viaggi a carico completo (FTL) contro meno del 5% nella situazione precedente.

Anche in termini ambientali sono stati calcolati i benefici grazie al tool Ecologistico 2 di GS1 Italy: oltre il 13% di emissioni di CO 2 in meno, per un totale di più di 67 tonnellate.

