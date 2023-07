Caramello, avocado e spirulina: gli ingredienti top nel carrello

Secondo l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy gli italiani acquistano sempre più prodotti che riportano in etichetta la presenza di un ingrediente benefico

Quasi un prodotto su sei venduto in supermercati e ipermercati italiani evidenzia sull’etichetta la presenza di un ingrediente benefico e il panorama di questi “superfood” continua ad allargarsi anche grazie all’impatto delle mode alimentari del momento: è la tendenza rilevata e misurata dalla nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, lo studio semestrale che monitora i fenomeni di consumo nella GDO incrociando le informazioni sulle etichette dei prodotti digitalizzati dal servizio Immagino di GS1 Italy Servizi e i dati di NielsenIQ di venduto e consumo.



L’Osservatorio Immagino ha individuato oltre 13 mila prodotti sulle cui confezioni è segnalata la presenza di almeno uno dei 36 ingredienti healthy rilevati, suddivisi tra superfruit, spezie, semi, cereali speciali/farine, superfood, dolcificanti e traditional (come pistacchio e nocciola). Complessivamente quest’ampio paniere di prodotti speciali ha generato oltre 4 miliardi di euro di vendite, in aumento di +7,8% rispetto al 2021.



Tra gli ingredienti benefici il principale per giro d’affari è cacao (3,2% di quota sulle vendite in valore), le cui vendite sono aumentate in un anno di +10,2%, seguito da nocciola (2,0%) e limone (1,7%). A mettere a segno i maggiori tassi di crescita annui a valore sono stati la spirulina (+30,3%) e l'avocado (+29,4%), che proseguono il trend espansivo degli ultimi anni. Si conferma, inoltre, il boom del caramello, che in 12 mesi ha accelerato la crescita di +29,7% del giro d’affari in supermercati e ipermercati.



La tredicesima edizione dell'Osservatorio Immagino ha introdotto anche l’analisi dei trend di vendita a volume. Ne emerge che, a fronte di una generale contrazione delle quantità di prodotti messi nel carrello della spesa, alcuni ingredienti benefici sono comunque riusciti a registrare volumi in aumento: è il caso, soprattutto, di spirulina (+14,1%), avocado (+13,2%), semi di lino (+8,1%) e stevia (+7,5%).



La classifica degli ingredienti benefici, con l’analisi completa del loro valore nel carrello della spesa e della sua evoluzione, è consultabile nella tredicesima edizione dell'Osservatorio Immagino.

