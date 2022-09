02. La metodologia Total Retail Loss (TRL): definizione e benefici

Total Retail Loss (TRL) è la metodologia utile per comprendere e classificare tutte le forme di perdita misurabili (ad oggi sono 42 le categorie identificate, vedi: Appendix 1- Categories of Total Retail Loss 2.0), che i retailer possono sperimentare nell'intera filiera. In particolare identifica gli eventi che hanno un impatto negativo sulla redditività del distributore e che non apportano alcun contributo positivo, intrinseco alla generazione di reddito. Questa è la definizione coniata da Adrian Beck, professore emerito dell’Università di Leicester e membro del board del gruppo di lavoro ECR Retail Loss.

Fonte: Retail Industry Leaders Association “Total Retail Loss 2.0” 2019

La metodologia TRL è stata concepita principalmente per consentire il calcolo e la registrazione del valore delle perdite nel settore retail. Infatti, se non è possibile calcolare il valore associato a una tipologia di perdita, non viene incluso nel conteggio. Ad esempio, se un taccheggiatore viene fermato all'uscita di un negozio e la merce che stava tentando di rubare viene recuperata con successo, potendo quindi essere venduta al suo pieno valore in un secondo momento, non c'è alcuna perdita finanziaria associata. Ciò non esclude che il rivenditore possa comunque voler registrare il tentativo di furto avvenuto, segnalando però l’assenza di perdite valoriali.

I benefici

I benefici di applicare la metodologia TRL sono riassumibili nei seguenti punti chiave:

Gestire meglio la complessità del contesto distributivo.

Si riesce a misurare l’impatto e la portata che le perdite hanno per i retailer.

Si riesce a misurare l’impatto e la portata che le perdite hanno per i retailer. Generare maggiore trasparenza e maggiore responsabilità.

Tutte le forme di perdita vengono registrate riducendo la possibilità che qualcosa venga nascosto all'interno delle attività di business.

Tutte le forme di perdita vengono registrate riducendo la possibilità che qualcosa venga nascosto all'interno delle attività di business. Creare opportunità di miglioramento dei profitti.

Tramite l’adozione di un approccio più sistemico evidenziando le perdite nascoste.

Tramite l’adozione di un approccio più sistemico evidenziando le perdite nascoste. Accrescere il potenziale del team addetto alla prevenzione perdite (LP).

I team LP hanno sviluppato incredibili capacità di risoluzione dei problemi. Possono davvero fare la differenza quando viene loro offerto uno spettro più ampio di tipologie di perdite su cui focalizzare l’attenzione.

I team LP hanno sviluppato incredibili capacità di risoluzione dei problemi. Possono davvero fare la differenza quando viene loro offerto uno spettro più ampio di tipologie di perdite su cui focalizzare l’attenzione. Contribuire a fare buone scelte aziendali.

La valutazione degli investimenti ha bisogno di dati di alta qualità sia sulle vendite, che su tutte le possibili perdite per evitare decisioni poco convenienti.

Tuttavia, anche se interessante dal punto di vista teorico e metodologico, la TRL può essere percepita come una modalità impegnativa da adottare, perché potrebbe richiedere di:

Riorganizzare le attività.

le attività. Gestire le priorità secondo nuove modalità.

le priorità secondo nuove modalità. Definire le responsabilità.

Nonostante questi aspetti i benefici dell'adozione della TRL sono di valore, perché una maggiore attenzione alle perdite grazie all’approccio metodologico, consente di recuperare una quantità considerevole di profitti, che altrimenti si perderebbero.

Continua a leggere il dossier, vai al capitolo 03. Mettere in atto la TRL: le buone pratiche