Parliamo di sostenibilità...con Marco Polo

La prima stagione della serie podcast di GS1 Italy si conclude con un episodio dedicato alla sostenibilità e con una guida d’eccezione

È la sostenibilità il tema affrontato dal nuovo episodio della serie di podcast “Bip! Altro che codice a barre”, con cui GS1 Italy ha voluto raccontare in modo inedito e coinvolgente il barcode, lo strumento che ha rivoluzionato la vita di miliardi di aziende e consumatori, e che continua ad accompagnarli nel percorso verso il futuro.



Ospite d’eccezione di questo episodio è Marco Polo, che testimonia la necessità di un commercio globale che sia più sostenibile per l’ambiente. Un’esigenza a cui GS1 Italy risponde presentando gli strumenti che mette a disposizione delle aziende per rendere la supply chain e i processi aziendali più sostenibili e circolari. Un primo passo fondamentale nel percorso verso un’economia del riuso e un modello circolare.



Con questo dodicesimo episodio, la serie “Bip! Altro che codice a barre” termina il suo viaggio nella storia del barcode e arriva alla sua conclusione: ma la si può sempre risentire, in ogni momento, perché resta disponibile online e sulle principali piattaforme streaming (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast).

Ascolta il podcast di Valeria Franchella e scopri tutti gli altri episodi.