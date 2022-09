01. Il settore del retail: tra evoluzione e nuove complessità

Negli ultimi anni il settore del retail ha vissuto cambiamenti profondi. Un contesto sempre più dinamico e in continua evoluzione, che richiede di mantenere alta l’attenzione verso i trend del mercato e le esigenze del consumatore.

La strada dell’innovazione intrapresa da molte aziende ha favorito l’introduzione di nuovi modi per fare acquisti da parte dei consumatori. Un esempio fra tanti è la crescita dell’e-commerce: ad esempio, nei primi due mesi di lockdown del 2020, in Italia le vendite online dei prodotti sono aumentate di +31% (secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione digitale nel retail della School of management del Politecnico di Milano).

Questa evoluzione strutturale sta caratterizzando l’intera attività di vendita: dai negozi fisici all’e-commerce, dalle attività aziendali a quelle lungo la supply chain.

Nascono così nuove opportunità, come il potenziamento della relazione con il consumatore finale e la digitalizzazione della filiera, ma anche altrettanti nuovi rischi.

Perdite nel retail: oltre il concetto di differenze inventariali

Nello specifico è emersa l’esigenza di capire come gestire meglio la complessità del contesto distributivo, con particolare attenzione al tema delle perdite (Loss) non solo di merci, ma anche di incassi e profitti sperimentate dai retailer. Questo è diventato uno dei temi prioritari di ricerca del gruppo di lavoro “ECR Retail Loss” attivo in ambito ECR Community che, grazie a un approccio collaborativo e sinergico tra Industria e Distribuzione, si impegna ad identificare soluzioni di sistema condivise.

Ed è in questo contesto che nasce la metodologia Total Retail Loss (TRL), perché ci si è resi conto che il termine “differenze inventariali”, fino a quel momento ampiamente utilizzato, non fosse più sufficiente per comprendere e di conseguenza gestire, le diverse tipologie che incidono negativamente sulla redditività e sull'esperienza del cliente. È iniziato così un percorso di ricerca, che ha permesso di identificare una più accurata classificazione delle perdite sperimentate anche grazie a una migliore qualità delle fonti dati disponibili.

Continua a leggere il dossier, vai al capitolo 02. La metodologia Total Retail Loss (TRL): definizione e benefici