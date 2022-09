Lasciati guidare in Interno 1

Al via un’inedita serie di tour gratuiti nello spazio dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo di GS1 Italy nel cuore di Milano: nell’avveniristica “casa del codice a barre” si sperimentano da vicino standard e servizi che stanno rivoluzionando l’economia e il mondo del futuro

Uno spazio di 450 mq allestito con avanzate tecnologie digitali, al primo piano dello storico edificio di Pietro Lingeri, in via Paleocapa 7, nel cuore di Milano. Un luogo in cui sperimentare l’innovazione, guardando al futuro. Un palcoscenico in costante mutazione, una tessitura fatta degli avvenimenti quotidiani locali che si incrociano con i trend contemporanei globali. Tutto questo è Interno 1, il concept center di GS1 Italy, che apre al pubblico con una nuova serie di tour guidati gratuiti che permetteranno di scoprire e interagire con tutte le innovazioni che – a partire dal codice a barre – hanno rivoluzionato e stanno tuttora cambiando la storia dell’economia e del mondo intero.

In Interno 1, infatti, l’innovazione si può vedere, ascoltare, fruire e addirittura toccare, tra tavoli interattivi, schermi touch e digital wall che rilevano la presenza degli utenti attraverso appositi sensori. Questo hub è un luogo in cui l'interazione digitale è reale, grazie all’intuizione di GS1 Italy che ha voluto fin dal primo momento creare un luogo in cui sia possibile immergersi in modo coinvolgente e interattivo tra tecnologie e servizi che entrano nel quotidiano (e nel futuro) delle aziende e dei cittadini: dai progetti pionieristici sino a quelli più recenti, come l’adozione di un linguaggio comune capace di rendere più efficienti i processi e le relazioni professionali.

«Abbiamo voluto aprire il nostro concept center ai tour guidati con l’obiettivo di ispirare, informare e sensibilizzare rispetto al valore di un linguaggio globale e interoperabile, nato con un’invenzione - il codice a barre GS1 - che negli anni ha accompagnato e accompagna il progresso tecnologico a livello globale. Interno 1 racconta infatti in modo del tutto innovativo temi come economia circolare, data driven, e-commerce, tracciabilità, logistica, rivelando come tutti ruotino attorno agli standard GS1 e a processi ottimizzati. Siamo convinti che sperimentare da vicino il nostro mondo potrà essere abilitante per tante aziende che vogliono investire sul futuro utilizzando i migliori strumenti e servizi. E interessante per tutti quei cittadini desiderosi di scoprire quell’universo di relazioni che si nasconde dietro a un tanto comune quanto poco conosciuto codice a barre, e molto altro» spiega Bruno Aceto, ceo di GS1 Italy.

Interno 1 è, infatti, un luogo dedicato allo storytelling, all’informazione e alla formazione che ora chiunque può scoprire, prenotando i tour gratuiti in tre diversi format:

1. Tour generali: una panoramica su standard e codici GS1 con cui migliorare i processi aziendali lungo la supply chain e non solo.

2. Tour tematici: pensati per approfondire temi strategici per il commercio contemporaneo:

Filiera digitale : come digitalizzare la condivisione di informazioni lungo la supply chain e assicurare velocità, correttezza e competitività alle imprese.

: come e assicurare velocità, correttezza e competitività alle imprese. Filiera logistica digitale : come ottimizzare i flussi fisici di merci e quelli amministrativi dall’ordine al pagamento e i processi lungo la supply chain.

: come e i processi lungo la supply chain. Filiera visibile e trasparente : come abilitare tracciabilità, rintracciabilità e trasparenza verso il consumatore in un percorso che va dall’identificazione dei prodotti alla retail experience del cliente, dal gemello digitale al GS1 Digital Link , per scoprire le potenzialità dalle informazioni di prodotto (origine, storia, conservazione/manutenzione, garanzia).

: come abilitare in un percorso che va dall’identificazione dei prodotti alla retail experience del cliente, dal , per scoprire le potenzialità dalle informazioni di prodotto (origine, storia, conservazione/manutenzione, garanzia). E-commerce and omnichannel : come gestire la qualità dei dati attraverso modalità standard e codici condivisi e come avere un' unica fonte di informazioni per garantire il funzionamento dell’intero network di partner commerciali.

: come gestire la attraverso modalità standard e codici condivisi e come avere un' per garantire il funzionamento dell’intero network di partner commerciali. Filiera circolare e sostenibile: un approfondimento su soluzioni e strumenti per misurare la circolarità e l’impatto dei processi aziendali sull’ambiente, soprattutto le operazioni logistiche.

3. Tour servizi: dedicati a chi già conosce i servizi di GS1 Italy e vuole approfondire.

Maggiori informazioni sui tour e il form di prenotazione sono disponibili sul sito di Interno 1.