Un futuro di valore e efficienza, per tutti

Come possiamo costruirlo? Risponde Francesco Pugliese – presidente di GS1 Italy – nella lettera di apertura dell’Annual report 2021

Ti scrivo da Milano, a metà dell’anno 2022.

Non è ancora tempo di bilanci, ma ciò che possiamo dire con ragionevole certezza è che il mondo della “ripresa” non assomiglia affatto a quello pre-pandemia. In ogni angolo della Terra, per la prima volta dopo molto tempo, l’umanità sta facendo i conti con una presa di coscienza collettiva e universale, dettata da circostanze sempre più complesse e, talvolta, difficili da accettare. Che si parli di salute delle persone, del pianeta, dei sistemi politici o economici, la domanda è sempre la stessa:

CHE TIPO DI FUTURO VOGLIAMO? E COME POSSIAMO COSTRUIRLO?

I dati che abbiamo raccolto in GS1 Italy nel corso del 2021 ci dicono che consumatori e aziende hanno già iniziato a rispondere a questa domanda. Gli acquisti sono sempre più consapevoli, attenti alla sostenibilità e guidati da una scrupolosa ricerca di informazioni su cui fondare le proprie scelte.

IN POCHE PAROLE: LE PERSONE CHIEDONO TRASPARENZA, ANCHE NEI CONSUMI.

E l’unico modo per offrire vera trasparenza è garantire un flusso di informazioni sempre aggiornate, corrette e interoperabili. Noi lo facciamo con uno strumento che, a quasi 50 anni dalla sua invenzione, non si limita ad adattarsi al mondo che cambia, ma ci aiuta a essere protagonisti attivi di questo stesso cambiamento.

IL CODICE A BARRE CONTINUA A GUIDARE IL PROGRESSO, UN BIP DOPO L'ALTRO.

Il nostro standard, però, non è solo un sistema per tatuare le informazioni addosso ai singoli prodotti, ma anche un portale per un mondo parallelo e multicanale. Da qualche tempo, infatti, GS1 Italy sta lavorando per agevolare la creazione di un gemello digitale per ogni prodotto.

PER FARE IN MODO CHE GLI SCAFFALI FISICI E QUELLI DEGLI E-SHOP CORRISPONDANO ALLA PERFEZIONE.

Interessante, vero? E pensare che il “digital twin” è solo l’inizio di questa rivoluzione a colpi di bip! Spingendo lo sguardo un po’ più in là, infatti, si è arrivati a immaginare un’idea dalla portata ancora più vasta e di enorme applicazione:

IL PASSAPORTO DIGITALE DEI PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA.

Fare in modo che tutte le informazioni che servono accompagnino i prodotti nel mondo. Perché avere standard globali, chiarire le regole del gioco, ci permetterà in futuro di sapere quando queste regole saranno rotte, di seguire i prodotti con più attenzione e di vederli da vicino, di tornare indietro nella loro storia e nel loro viaggio. In modo da poter fare le scelte migliori, che sia ognuno di noi in un supermercato o in un e-commerce; o un’azienda che vuole scegliere bene, con intelligenza e lungimiranza,

UN NUOVO MODO DI COSTRUIRE IL FUTURO.

In GS1 Italy, sono 40 mila le imprese che hanno aderito a questa rivoluzione. Appartengono a comparti e settori diversi - produzione, distribuzione, logistica, largo consumo, healthcare e altro ancora - e sono riunite sotto l’obiettivo comune di contribuire alla crescita del paese e a un futuro più semplice, sostenibile e vicino alle persone.

UN FUTURO DI VALORE E EFFICIENZA, PER TUTTI.

Francesco Pugliese, presidente GS1 Italy

Scopri l’Annual report 2021 di GS1 Italy sul sito report.gs1it.org.

BIP! ALTRO CHE CODICE A BARRE

L’evoluzione dei consumatori, secondo Francesco Pugliese

Incontro con Francesco Pugliese, presidente di GS1 Italy, per parlare della trasformazione del consumatore e di come, a loro volta, le aziende stiano lavorando per evolversi insieme alle persone per incontrare i loro bisogni. La sostenibilità economica, sociale e ambientale parte da una base economica sana. In questo contesto, GS1 Italy garantisce che le informazioni siano corrette e affidabili anche grazie ai codici a barre.