Accelerare l’innovazione condivisa in tutta la filiera

L’opinione di Francesco del Porto e Maniele Tasca

L’innovazione condivisa e diffusa di processi chiave, orientati all’efficientamento di aree strategiche per tutta la filiera, non è più procrastinabile. Eccesso di offerta, frammentazione importante delle imprese e costi logistici strutturalmente superiori alla media europea: gli elementi problematici che emergono da una radiografia del nostro sistema imprenditoriale non sono nuovi, e le soluzioni per risolverli, spesso all’estero già adottate su larga scala, ci sono.

A fare il punto sul tema sono stati Francesco Del Porto, presidente GS1 Italy, e Maniele Tasca, vicepresidente GS1 Italy, a Linkontro 2024.

«Viviamo in un tempo complesso dal punto di vista del contesto in cui operiamo, contraddistinto da conflittualità geopolitica, debolezza della domanda e molte altre sfide, che non devono tuttavia distoglierci dagli obiettivi importanti, ma darci ulteriore senso di urgenza per promuovere il cambiamento anziché posticiparlo ulteriormente», evidenzia Del Porto. Parlando di digitalizzazione, che è sicuramente una delle priorità, Tasca sottolinea: «Abbiamo individuato due percorsi necessari: il primo riguarda l’allineamento delle anagrafiche di prodotti, perché avere dei sistemi a silos va bene, ma devono dialogare tra loro. Oggi si può fare eliminando gli errori, in primis con il sistema Allineo, la cui adozione va accelerata. Il secondo tema è favorire lo scambio elettronico dei documenti commerciali (ordini, avvisi di consegne, fatture e così via), eliminando definitivamente il cartaceo e, ancora una volta, allineando i sistemi, in modo da generare efficienza. Se poi pensiamo alla sostenibilità - continua Tasca -, possiamo rendere più semplice l’acquisizione di informazioni fondamentali per rendicontare l’impatto ambientale: molte aziende, infatti, approcceranno la rendicontazione di questi aspetti nei prossimi anni, ma è essenziale che siano complete e integrate per capire dove intervenire, come migliorare e quali obiettivi darsi».

Serve, in sintesi, «un cambio di passo che ci porti anche culturalmente oltre il mero scambio di merci. Per vincere questa partita l’unico modo che abbiamo è condividere informazioni in modo moderno, continuo e rapido, per rendere successivamente i processi più efficienti. Questo significa spirito collaborativo, piattaforme di condivisione dati con standard comuni e relativo cambio di mindset, perché la tecnologia non è mai solo per sé. Soluzioni di questo genere renderebbero l’intera filiera più competitiva e il futuro più prospero per tutti», precisa Del Porto, che conclude: «L’accelerazione necessaria a far compiere al nostro sistema un salto di qualità non può prescindere dall’attivazione e dal coinvolgimento di tutti. Questi argomenti devono essere promossi, monitorati e avere un ruolo importante nelle agende aziendali».

Tratto da Il Quotidiano de Linkontro 2024, a cura di GDOWEEK