GTIN e GDSN: il passaporto per vendere online

I due standard GS1 offrono un linguaggio e uno spazio condivisi per identificare i prodotti e sincronizzare le informazioni tra venditori e marketplace

Immaginate di dover cambiare il numero o la lingua del passaporto ogni volta che modificate la vostra destinazione. Si tratterebbe senza dubbio di un’operazione di grande fatica a fronte di una bassa efficienza. Lo stesso accade nel mondo del commercio online quando non si possono condividere facilmente informazioni sui prodotti, in modo univoco, a prescindere da dove si trovino o si spostino. È qui che entra in gioco come soluzione globale il mondo degli standard GS1, un passaporto valido per ogni tipo di articolo, azienda, canale e mercato.

Ad affrontare il tema, durante il Web-Ecom 2024 di Bari, sono stati Vanessa Giulieri e Nicolò Tenconi, rispettivamente senior project manager e data management specialist di GS1 Italy Servizi, che si sono concentrati sui due standard GS1 GTIN e GDSN.

Il GTIN (l’identificativo EAN alla base del codice a barre) è il numero univoco che consente di identificare qualunque prodotto, con tutte le sue informazioni predefinite e dinamiche, a livello internazionale su tutte le piattaforme, senza necessità di essere mai cambiato. Il GTIN e gli attributi descrittivi di un prodotto ne costituiscono l’identità digitale che, una volta pubblicata sui registri GS1, è a disposizione dei diversi attori della filiera per verifica. «Da Google ad Amazon, la maggior parte dei marketplace chiede in fase di pubblicazione del prodotto anche il GTIN, quindi si tratta di un elemento indispensabile per la vendita online», spiega Giulieri.



Lo standard GS1 GDSN, invece, adottato a sua volta da Amazon, consente di sincronizzare le informazioni di prodotto tra venditori e marketplace. «Pensate a cosa significhi per un retailer ricevere le schede anagrafiche di prodotto in modo disordinato, in formati e canali diversi: è come trovarsi in una libreria in cui non trovo quello che cerco e ad un certo punto, quindi, me ne vado», sottolinea Tenconi. Ed è qui che il GS1 GDSN, anche attraverso il servizio Allineo di GS1 Italy Servizi, interviene mettendo tutto in ordine con poco sforzo, dando vita a uno spazio ben leggibile dove si scambiano informazioni attraverso un linguaggio comune.

I vantaggi derivanti dall’adozione dei due standard GS1 GTIN e GDSN sono molteplici per tutte le parti coinvolte. Si va dalla gestione più facile ed efficace delle referenze al miglioramento dell’esperienza d’acquisto per il consumatore, passando per il tema della tracciabilità, della fiducia e del controllo dei costi. Le probabilità di errori e di duplicazioni nelle liste dei prodotti si riducono significativamente, migliorando la qualità delle inserzioni. Risultano infine agevolati l’ingresso e l’operatività nei mercati globali.

A cura di Chiara Bertoletti