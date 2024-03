Allineo e Immagino a supporto della transizione digitale delle imprese

In un contesto normativo europeo che impone alle imprese cambiamenti rilevanti del modello di business verso il green e la circolarità, le due soluzioni di GS1 Italy Servizi rappresentano strumenti utili per semplificare la trasmissione dei dati di prodotto lungo la filiera

L’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050 richiede al mondo produttivo il ripensamento dei propri modelli di business in un’ottica circolare e l’efficientamento delle filiere. L’adozione di standard omogenei interni all’azienda e da parte di tutti gli attori di uno stesso settore produttivo e dell’indotto ad esso collegato risultano oggi strumenti essenziali per ottimizzare e semplificare i processi. In questo contesto si colloca l'intervento di Paolo Cibien, industry engagement director di GS1 Italy, a Esiconf2024 organizzato da Peer Network.

«L’Europa ci dice che per essere green bisogna essere digital: realizzare prodotti più circolari e sostenibili – afferma Cibien – richiede la condivisione lungo la filiera di un’enorme mole di dati e questo è possibile solo attraverso la digitalizzazione dei processi e la strutturazione dei dati stessi, cioè la standardizzazione delle informazioni. Nella realtà però spesso ci troviamo di fronte a un’evoluzione a due velocità in cui, da un lato, abbiamo la tecnologia che si sviluppa molto rapidamente e, dall’altro, la difficoltà delle imprese di approcciare il cambiamento; compito dei provider come Peer Network, è quello di ridurre questo gap e rendere le tecnologie comprensibili e adattabili alle esigenze delle aziende. D’altro canto, le aziende dovrebbero chiedersi quali dati hanno a disposizione, di quali dati hanno bisogno e come fare a ottenerli».

Una corretta gestione dei dati (data management), soprattutto quando si parla di filiera, passa attraverso l’adozione di standard che possono essere di riferimento per tutti gli attori.

Un ambito quello dello sviluppo di standard condivisi a cui GS1 ha dato un significativo contributo con lo standard globale GDSN (Global Data Synchronisation Network), per la comunicazione e la sincronizzazione delle informazioni anagrafiche di prodotto tra i vari partner commerciali, alla base di servizi come Allineo e Immagino di GS1 Italy Servizi, che riguardano rispettivamente l’allineamento delle informazioni di prodotto tra partner e la digitalizzazione dei prodotti.

UN NUOVO APPROCCIO ALLA DIGITALIZZAZIONE

I sistemi informatici tradizionali, rigidi, chiusi e per il cui utilizzo occorre una precisa preparazione tecnica, non si adattano più a rispondere a un processo di implementazione tecnologica e digitale in continuo mutamento. Per questo motivo Peer Network individua nelle applicazioni componibili l’evoluzione dell’approccio progettuale dei software. Sulla base di questo nuovo paradigma, ha sviluppato la piattaforma ESI, una service-platform nata per realizzare in modo semplice ed efficace l’integrazione di applicazioni desktop, web e mobile principalmente con sistemi ERP (Enterprise Resource Planning, i software per automatizzare e gestire i principali processi aziendali, ndr) che, grazie all’architettura composable, può essere implementata, in maniera modulare, con le applicazioni utili a ciascuna azienda per la gestione del proprio business, tra le quali anche Allineo e Immagino.

Questo approccio offre una maggiore agilità e adattabilità della soluzione ai processi di business. Il fatto che le diverse parti del sistema possano essere aggiornate o sostituite senza compromettere l’intero ecosistema informatico, associa al supporto dei processi una buona governance dei sistemi.

A cura di Jessika Pini