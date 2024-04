GS1 EDI: arriva il webinar dell’Academy di GS1 Italy

Il tema dello scambio di informazioni lungo la filiera sarà, l'8 aprile 2024, al centro del corso online nel calendario formativo di GS1 Italy

Lo scambio elettronico dei documenti con gli standard GS1 EDI

Dai dati dell’ultima edizione del “Monitoraggio dell’uso dell’EDI nel largo consumo in Italia” emerge che sono 7.885 (+5,5% rispetto all’edizione precedente) le aziende del largo consumo che utilizzano l’EDI secondo gli standard globali GS1. Il 45,5% delle aziende che hanno adottato l’EDI secondo gli standard globali GS1 (parliamo di 3.582 imprese) ha scelto di essere attivo nell’ecosistema Euritmo, la soluzione web-EDI più diffusa in Italia e ideata da GS1 Italy appositamente per il settore del largo consumo.

«La lunga storia dell’EDI ci ha dimostrato che questa tecnologia, essenziale per il miglioramento dello scambio di informazioni e dati del ciclo dell’ordine, ha una grande capacità di adattamento all’evoluzione delle necessità delle imprese, diventata più evidente grazie alla velocità della trasformazione digitale» afferma Andrea Ausili, standard & innovation director di GS1 Italy.

GS1 EDI è lo standard per la comunicazione, sia nazionale che internazionale, basato sull’uso del sistema di identificazione GS1, fornito da EANCOM® alle imprese del largo consumo. Euritmo è la soluzione web-EDI realizzata da GS1 Italy, per semplificare i modelli di scambio delle informazioni online: serve a dare un contributo alla riduzione dei costi di esercizio e a migliorare la gestione dei flussi di documenti (ordine, conferme d’ordine, fatture).

L’Academy di GS1 Italy ha creato il webinar:

Lo scambio elettronico dei documenti con gli standard GS1 EDI - Lunedì 8 aprile | 10:30-12:00

Il webinar consente di:

Imparare i concetti e gli elementi di base del sistema GS1 EDI e di Euritmo e conoscere i loro principali ambiti di applicazione.

Imparare i contenuti e le specificità del linguaggio standard per lo scambio di documenti in formato elettronico.

Capire i vantaggi e i benefici di un sistema di scambio elettronico dei documenti nei processi aziendali e di filiera.

Realizzare un progetto EDI ed Euritmo nella tua azienda in pratica, nel rispetto delle normative vigenti riguardanti i termini di pagamento (art.62 Legge 24 marzo 2012).

Ascoltare esempi concreti di studio e casi aziendali.

Il corso è tenuto da Salima Bekraoui, senior standard specialist di GS1 Italy.

