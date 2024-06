Solo benefici con lo scambio elettronico dei documenti

Scopri come semplificare e ottimizzare i tuoi processi aziendali con GS1 EDI ed Euritmo

Prosegue il viaggio alla scoperta dell’EDI (Electronic Data Interchange), la tecnologia che ti consente di scambiare documenti commerciali in formato digitale.

GS1 EDI è il modo economico, veloce e senza errori di digitalizzare tutte le comunicazioni commerciali della tua azienda e ti permette di:



Ridurre costi ed errori e contenziosi.

Velocizzare i pagamenti.

Rendere più rapide le consegne.

Diminuire le rotture di stock e le scorte.

Migliorare la tracciabilità dei prodotti.

Esportare i tuoi prodotti.

GS1 Italy ha studiato Euritmo , una soluzione web-EDI per lo scambio elettronico dei documenti commerciali a portata di tutte le aziende, grandi e piccole, perché non richiede investimenti tecnologici.

Euritmo è diventato lo standard EDI italiano: bastano un computer, un accesso a Internet e un browser per avere:

Euritmo, infatti, si basa sull’utilizzo degli standard FPO (Fast Perfect Order) per i processi e sullo standard internazionale GS1 EANCOM per il contenuto dei messaggi.

Per saperne di più del mondo EDI di GS1:

GS1 EANCOM® standard EDI sviluppato da GS1 che definisce le linee guida per l’implementazione dei messaggi standard UN/EDIFACT (le norme delle Nazioni Unite per lo scambio elettronico dei dati nei settori amministrazione, commercio e trasporti). Compie oggi 35 anni.

Leggi anche l’intervista a Piergiorgio Licciardello, director EDI in GS1.

Scopri nel Monitoraggio dell'uso dell'EDI nel largo consumo in Italia - edizione 2023, realizzato da GS1 Italy con il Politecnico di Milano - che sono quasi 62 milioni i documenti scambiati con gli standard GS1 EDI.