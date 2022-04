02. L’analisi per canali di vendita e categorie merceologiche

I canali di vendita hanno mostrato tendenze condizionate più dalla controcifra del 2020 che da cambiamenti strutturali dell’offerta.

Figura 4



Fonte: IRI “Liquid Data® e Infoscan Census®” 2021

Ipermercati + supermercati. Totale Largo Consumo Confezionato

Ipermercati e supermercati di vicinato hanno risentito, in senso opposto, di un andamento rispettivamente negativo e positivo nell’anno precedente e si sono assestati su variazioni di punti decimali che mostrano la poca dinamicità del trend di fondo del settore. D’altra parte i supermercati si confermano il canale di riferimento dell’offerta territoriale italiana e confermano una tendenza a valore pari al 3%.

Esaminando la disponibilità di prodotto a scaffale, la lettura per canali evidenzia come nel 2021 tutti i canali abbiamo riportato il loro KPI di riferimento ben al di sotto dei valori del 2020.

Figura 5



Fonte: GS1 Italy in collaborazione con IRI “Barometro OSA” 2021

Dati giornalieri di ipermercati e supermercati. Totale Largo Consumo Confezionato

In particolare per gli ipermercati il miglioramento è stato più che significativo, con una riduzione di circa un punto rispetto alla media degli anni 2016-2019. Si conferma un’attenzione da parte di Distribuzione ed Industria al mantenimento di alti tassi di On-shelf availability anche sulle superfici più grandi e di più difficile gestione, per garantirsi fedeltà ed acquisti da parte di un consumatore sempre più attento, anche tra canali.

Supermercati grandi/integrati e di prossimità hanno ridotto entrambi di alcuni decimi di punto (rispettivamente 4 e 3) gli indicatori pre-pandemici ponendo un nuovo livello di confronto per la filiera.

In tutti i reparti del largo consumo si conferma la tendenza migliorativa del tasso di Out-of-stock rispetto all’anno precedente.

Se nel 2020 le aree della cura casa, del fresco e della cura persona avevano subito gli effetti negativi più rilevanti, il recupero di efficienza è stato più che significativo proprio sui prodotti per la cura della casa (tessuti e superfici) e cura della persona.

Le categorie in cui gli scaffali non hanno riscontrato le situazioni di fuori stock visibili nel 2020 sono proprio quelle altamente ricercate durante la pandemia: alcool, guanti, fazzoletti di carta, ammoniaca.

Figura 6



Fonte: GS1 Italy in collaborazione con IRI “Barometro OSA” 2021

Dati giornalieri di ipermercati e supermercati. Totale Largo Consumo Confezionato

Anche il mondo alimentare, fresco, conservato e surgelato, ha mostrato un miglioramento del livello di servizio tra gli 0,5 e gli 0,3 punti (da rilevare le riduzioni di oltre 2 punti di farine e uova) mentre rimane sempre su livelli decisamente superiori il tasso di Out-of-stock del comparto ortofrutta, che non scende sotto il 10,1%, pur riducendosi di 0,2.

Figura 7

Fonte: IRI “Liquid Data® e Infoscan Census®” 2020 e GS1 Italy in collaborazione con IRI “Barometro OSA” 2021

Dati giornalieri di ipermercati e supermercati. Reparti

Nota: Le dimensioni della bolla indicano il giro d'affari annuo del reparto. Gli assi sono posizionati sui valori del Totale Largo Consumo Confezionato

