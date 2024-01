Il produttore australiano di prodotti alimentari per la prima infanzia ha rafforzato la propria reputazione grazie a Trust Codes e al GS1 Digital Link

La sfida

A livello globale, vengono segnalati da tempo problemi di contraffazione e comportamenti fraudolenti nel segmento dell'alimentazione dedicata per l’infanzia. Di conseguenza, i genitori, prima di effettuare un acquisto, pretendono garanzie in termini di sicurezza, autenticità, tracciabilità e trasparenza dei prodotti.

L’azienda

Nutura Organic è un’azienda con sede a Melbourne che produce prodotti alimentari per la prima infanzia. Ciò che la contraddistingue è l'utilizzo esclusivo di latte biologico certificato australiano. Nutura Organic rifornisce in Australia i retailer Priceline e Woolworths ed esporta principalmente in Cina, Macao e Malesia.

Il mercato dell'alimentazione della prima infanzia è strettamente regolamentato ma, oltre al rispetto delle normative, in questo settore è la reputazione del marchio a giocare un ruolo fondamentale.

Il partner tecnologico

Trust Codes è leader nel mercato della protezione del marchio: utilizza l'apprendimento automatico avanzato per contrastare i contraffattori e catturare coloro che copiano codici o contenuti online. Trust Codes riconosciuto a livello mondiale per la sua collaborazione di lunga data con gli standard globali di tracciabilità GS1.

La tecnologia Trust Codes, infatti, sfrutta gli standard globali GS1, stratificando la tecnologia anticontraffazione per fornire la migliore protezione digitale possibile al marchio. Basato su un'identità digitale unica per ogni articolo, il codice QR con GS1 Digital Link contenente il token crittograficamente sicuro Trust Codes consente la trasparenza e la tracciabilità lungo tutti il viaggio del prodotto fino al consumatore e il suo ciclo di vita.

La soluzione

Nutura Organic si è rivolta a Trust Codes per trovare e realizzare una soluzione che andasse incontro alle esigenze dei propri clienti.

La soluzione individuata si basa su un'identità digitale univoca per ogni articolo integrando il GS1 Digital Link con la piattaforma Trust Codes: un QR code impresso a laser in un punto blu alla base di ogni confezione Nutura Organic, contenente il GS1 Digital Link e il token Trust Codes crittograficamente sicuro, consente di dare accesso a una pletora di dati diversi destinabili a stakeholder differenti e assicura la trasparenza e la tracciabilità lungo tutti il viaggio del prodotto fino al consumatore e il suo ciclo di vita.

Grazie a questo QR code oggi i consumatori possono verificare l'autenticità dei prodotti Nutura Organic che acquistano e contare su una maggiore trasparenza delle filiere. In un eventuale caso di un richiamo, inoltre, la capacità di tracciare e identificare i prodotti interessati è notevolmente migliorata. Nutura Organic è altresì in grado di offrire ai propri clienti una customer experience all’avanguardia e in tempo reale.