7-Eleven Thailand aumenta la sicurezza e la soddisfazione dei consumatori grazie ai codici a barre di nuova generazione

Abilitando la possibilità di segnalare in cassa i prodotti scaduti, i codici a barre 2D in standard GS1 consentono di prevenire importanti rischi per la salute

La sfida

Come tutti i rivenditori, anche i negozi della catena di convenience store 7-Eleven in Thailandia si sono ritrovati ad affrontare la sfida delle scadenze dei pasti pronti e degli articoli da asporto (i cosiddetti articoli grab-and-go). Vendere questi prodotti dopo la data di scadenza comporta forti rischi in per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Controllare manualmente la data di scadenza su ciascun prodotto è un'attività che richiede molto tempo ed è soggetta a errori. Ecco perché diversi anni fa 7-Eleven ha lanciato in Thailandia – con l'aiuto e il supporto di GS1 Thailand – un progetto per prevenire la vendita di prodotti scaduti.

La soluzione

GS1 Thailand ha consigliato al rivenditore di utilizzare i codici a barre bidimensionali (2D) forniti da GS1. Questi codici a barre ad alta capacità, infatti, possono contenere molte più informazioni, quali il numero di lotto, il numero seriale, il termine minimo di conservazione e, per l’appunto, la data di scadenza del prodotto. Fra i codici a barre 2D proposti, il rivenditore ha scelto di utilizzare i codici a barre GS1 DataMatrix: una scelta basata soprattutto sulle dimensioni ridotte di questi codici a barre rispetto, per esempio, al QR code.

Per iniziare, il team di progetto di 7-Eleven Thailand ha collaborato con un fornitore che produce e distribuisce alimenti surgelati pronti per il consumo e prodotti freschi da forno (CPRAM Company Limited) e uno specializzato in soluzioni di stampa (Harn Engineering Solutions Public Company Limited).

Per ottenere tutti i vantaggi dei codici a barre 2D, 7-Eleven per prima cosa ha modificato le confezioni dei prodotti per creare uno spazio adatto al nuovo simbolo bidimensionale.

Nella propria fabbrica, poi, l'azienda ha aggiornato le stampanti della linea di produzione e ha implementato un software che permettesse di stampare automaticamente i codici a barre 2D codificati con numeri GTIN e date di scadenza.

Infine, nei punti vendita, ha aggiornato gli scanner di cassa con lettori in grado di leggere in modo efficiente i codici a barre 2D.

A partire dall'inizio del 2023, circa un centinaio di prodotti alimentari pronti per il consumo in vendita negli oltre 12.000 negozi 7-Eleven in Thailandia ha un GS1 DataMatrix sulla confezione e i cassieri di 7-Eleven dispongono di apparecchiature in grado di leggerli. Si tratta di un processo estremamente semplice: se un cassiere scansiona un prodotto scaduto, sullo schermo della cassa appare un messaggio che indica che il prodotto non deve essere venduto.

I benefici

«I nostri processi di garanzia della qualità sono diventati più forti e più semplici», afferma Chakrit Hengsirikul, Head of Research and Knowledge Unit di 7-Eleven Thailand. «Stiamo risparmiando tempo, semplificando le operazioni nei negozi, rendendo più efficienti i processi di gestione delle scorte e, soprattutto, evitando che dei prodotti scaduti finiscano nelle cucine dei nostri clienti».

Con l’implementazione di questa tecnologia, i reclami per i prodotti scaduti si sono azzerati. 7-Eleven ha registrato poi un aumento dei tassi di soddisfazione dei consumatori: i clienti hanno dichiarato di sentirsi più sicuri quando acquistano pasti pronti e articoli da asporto presso 7-Eleven.

I prossimi passi

Il progetto ha spinto 7-Eleven Thailandia a creare un piano di sviluppo più ampio.

L'azienda intende infatti estendere l'uso dei codici a barre 2D ad altre categorie di prodotti e coinvolgere altri fornitori. C’è inoltre l’intenzione di inserire i codici a barre GS1 DataMatrix sui prodotti da forno a marchio 7-Eleven. L’obiettivo a lungo termine è quello di eliminare completamente i tradizionali codici a barre unidimensionali a favore di un codice a barre bidimensionale per ogni articolo presente in punto vendita.

7-Eleven Thailandia ritiene che i codici a barre GS1 DataMatrix e i QR code in standard GS1 offrano un'ampia gamma di possibilità per migliorare le operazioni commerciali e incrementare la soddisfazione dei consumatori. Tutto questo perché i codici a barre 2D in standard GS1 sono in grado di contenere, in unico “bip”, molte informazioni utili tanto per il punto vendita quanto per il consumatore.

A cura di Francesco Fracassi