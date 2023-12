Il retailer australiano ha coinvolto i suoi fornitori nell’utilizzo dei QR code powered by GS1 per migliorare la sicurezza alimentare e ridurre gli sprechi alimentari

All'inizio del 2022, i QR code powered by GS1 erano già presenti sul 50% dei prodotti dell'assortimento di carne di Woolworths e distribuiti in oltre 1.000 punti vendita. Dopo i primi test, Woolworths ha annunciato l'intenzione di completare la transizione ai QR code powered by GS1 per tutto il proprio assortimento.

I QR code powered by GS1, poiché hanno dimensioni più compatte rispetto ai tradizionali codici a barre lineari, garantiscono oltretutto un doppio vantaggio: possono veicolare via web moltissime informazioni e al tempo stesso liberare spazio sulla confezione, che può così essere utilizzato in modo diverso o addirittura laddove possibile rimosso, risparmiando sui costi e riducendo l’impatto ambientale.

Inserendo l'identificazione e le informazioni di prodotto in un unico simbolo bidimensionale sulla confezione, i QR code powered by GS1 hanno sbloccato un ecosistema di funzionalità per Woolworths e hanno portato una serie di vantaggi per il rivenditore e per i suoi partner di filiera.

Woolworths e i fornitori selezionati che hanno iniziato nel tempo a utilizzare i QR code powered by GS1 stanno ottenendo risultati sostanziali, tra cui spicca l'aumento della sicurezza alimentare - grazie alla minor vendita di articoli scaduti - e una riduzione fino al 40% degli sprechi.

I QR code powered by GS1 possono anche consentire un richiamo più mirato e preciso dei prodotti: la codifica del lotto, della partita e/o del numero seriale può essere infatti utilizzata per identificare un singolo prodotto in qualsiasi punto della filiera, in modo che solo i prodotti realmente compromessi possano essere ritirati dagli scaffali dei negozi.

Nel caso in cui un prodotto richiamato arrivi lo stesso in cassa, poi, la scansione del codice a barre segnala che l'articolo non deve essere venduto. Allo stesso modo, poiché i QR code powered by GS1 contengono informazioni sul momento in cui un prodotto ha superato il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, un addetto del negozio che scansiona l'articolo può essere avvisato che l'articolo non è più disponibile per la vendita.

Rendendo più efficiente la gestione delle date di scadenza, i negozi Woolworths che utilizzano i QR code powered by GS1 hanno registrato un miglioramento della produttività fino al 21%: questo perché Woolworths può gestire l'inventario in base alla data di scadenza e applicare automaticamente una scontistica dedicata senza bisogno di rietichettare gli articoli uno per uno.