Un’unica piattaforma web per i dati di prodotto: nasce ONE

Riflettori accesi sul nuovo servizio di GS1 Italy Servizi: un data model pensato per aggregare automaticamente e in tempo reale le informazioni

GS1 Italy Servizi ha lanciato ONE, il servizio che si pone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per l'aggregazione dei dati di prodotto. ONE si configura come un data model, accessibile attraverso un’interfaccia web, in grado di aggregare facilmente le informazioni di prodotto - di etichetta, logistiche, immagini, ecc. - provenienti da diverse fonti: queste informazioni - normalizzate, integrate e strutturate - vengono poi rese disponibili sotto forma di scheda prodotto.

ONE consente di:

Effettuare ricerche avanzate sulle caratteristiche di un prodotto.

avanzate sulle caratteristiche di un prodotto. Accedere allo storico di ciascuna referenza per verificarne l'evoluzione.

di ciascuna referenza per verificarne l'evoluzione. Scaricare schede e immagini di prodotto nel formato più utile.

di prodotto nel formato più utile. Avere dati verificati e selezionabili a seconda delle necessità.

I numeri di ONE:

100 mila prodotti disponibili.

200 campi mappati.

8 mila brand.

2.500 categorie.

ONE può contare sull’affidabilità degli standard GS1 e sull’ampia copertura del mercato del largo consumo garantita dall’elevato numero di prodotti censiti: per saperne di più, visita il sito di GS1 Italy Servizi.