Tutti i colori del 2023 di GS1 Italy Servizi

Le sfumature di un anno decisamente variopinto nel racconto di Silvia Renna e Beatrice Delfi

Dalla bottiglia di vino fino allo scaffale del supermercato e alla prova di consegna, il tutto condito da un cucchiaio di sostenibilità e un pizzico di “ecogentrismo”. Il 2023 è stato un anno di nuovi ingressi nella famiglia dei servizi: a ciascuno abbiamo assegnato un colore che ne guida il racconto. E se avessimo arricchito la tavolozza con una tonalità di standard? Per esempio una spolverata di GS1 Digital Link? Sarebbe proprio un tocco di classe degno di un quadro d’autore!

Partendo da una tela bianca, infatti, la traccia che ci ha guidate nella costruzione della strategia operativa di marketing e comunicazione è nata da domande precise: chi siamo? Quali sono i nostri valori, la nostra missione e i nostri obiettivi? Spoiler: dopo 84 anni… no dai, dopo solo dodici lunghi mesi possiamo dire che non esiste un’unica risposta diretta. Quello che sappiamo è che GS1 Italy Servizi è i suoi servizi.

Nel 2023 abbiamo lanciato Eco-logicamente, Brindo, ONE e Veicolo, a cui abbiamo abbinato rispettivamente il verde, il viva magenta, l’azzurro e il lilla (che non sono i colori della metropolitana di Milano). Perché questi servizi? Per aiutare le aziende nella sfida di condividere in maniera sempre più facile e completa con i propri consumatori le informazioni di prodotto, nel pieno rispetto delle normative europee che hanno trovato applicazione nel corso dell’anno. Il GS1 Digital Link è la chiave di accesso al complesso e variegato mondo dei dati e gli standard GS1 EDI sono la cinghia di trasmissione per veicolare messaggi e documenti sempre più digitali e meno cartacei.

Crediamo nel potere della formazione per creare manager sempre più specializzati e preparati per il settore del largo consumo: interpretare uno scaffale non è mai stato così semplice!

Ci stiamo preparando al 2024 e, anche se iniziano a scarseggiare, abbiamo ancora qualche tubetto di colore a nostra disposizione. Qualche piccolo spoiler? Un nuovo brand al servizio della sostenibilità e un "diario di bordo" per approfondimenti tecnici e curiosità. Per tutto il resto, beh, non resta che #citofonareservizi e scoprire cosa ci inventeremo per raccontarci e raccontare le soluzioni di GS1 Italy Servizi!

A cura di Silvia Renna e Beatrice Delfi, marketing e comunicazione di GS1 Italy Servizi