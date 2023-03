Come ti digitalizzo il vino: dall’etichetta fisica al QR code

GS1 Italy Servizi a Vinitaly per presentare i servizi dedicati al mondo del vino

La digitalizzazione e gli standard GS1 possono portare importanti benefici anche alle imprese del settore vitivinicolo.

GS1 Italy Servizi partecipa alla 55a edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati che si svolge all'interno della Fiera di Verona, con uno stand dedicato (stand H7 Padiglione 8) e un evento dal titolo “Come ti digitalizzo il vino: dall’etichetta fisica al QR code”, in agenda mercoledì 5 aprile 2023 dalle ore 10:00 alle 13:00 (area Respighi, Palaexpo Piano +1) per approfondire diversi temi:

Il gemello digitale e l’etichetta ambientale, come realizzarli con i servizi Immagino ed Eco-logicamente.

Etichettatura dei vini: regole e soluzioni per scoprire come rispondere al regolamento UE 2021/2217 per l’etichettatura dei prodotti vinicoli grazie allo standard GS1 Digital Link e al nuovo servizio Brindo.

All'evento intervengono:

Emanuela Casalini - senior standard specialist, GS1 Italy

Avv. Silvia Gonzaga - Logos Avvocati Associati

Federico Mittersteiner - operation manager, GS1 Italy Servizi

Mirko Repetto - business development manager, GS1 Italy Servizi

Nicola De Carne - retail customer success leader, NielsenIQ

Per informazioni e il programma completo, visita il sito dell’evento.