Ecologistico₂ aggiorna le schede tecniche

Con le soluzioni tecnologiche utili a ridurre le emissioni aziendali

Oltre alla possibilità di effettuare simulazioni per calcolare e ridurre l’impatto climatico della propria supply chain, Ecologistico 2 , la “palestra” sulla sostenibilità ambientale di GS1 Italy, offre anche un'ampia biblioteca informativa di:

Progetti di riduzione di emissioni che le aziende ECR hanno implementato in ambito logistico, dando anche evidenza dei risultati ottenuti, calcolati con Ecologistico 2 . Schede tecniche delle principali soluzioni e tecnologie che possono ridurre le emissioni della supply chain.

Queste ultime sono state aggiornate da poco e trattano le principali tecnologie:

Carburanti alternativi: i mezzi alimentati a LNG. Il caso Iveco.

Bio-CNG e bio-LNG nel settore dei trasporti.

BEV versus FCEV versus Hybrid versus eHighway.

Mezzi a ridotto impatto ambientale Euro V e Euro VI.

I biocombustibili nel trasporto merci.

Chiedi le credenziali per consultare tutta questa base di conoscenza e provare gratuitamente Ecologistico 2 :

Chiama il numero 02777212357

Scrivi all’indirizzo ecologistico2@gs1it.org

Ecologistico 2 è un web tool gratuito sviluppato in ambito ECR Italia in collaborazione con GreenRouter: per saperne di più, visita il sito GS1 Italy.