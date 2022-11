P&G trasporta in round trip: guadagna lei, guadagna il pianeta

Sette tonnellate di emissioni di CO₂ in meno, novemilacinquecento chilometri all’anno risparmiati: è la logistica collaborativa messa in campo dalle due aziende di marca, che condividono il trasporto a pieno carico del mezzo. Con il supporto di Ecologistico₂

Possono due aziende non dirette concorrenti collaborare per ottenere economie di scala e contemporaneamente dare un contributo alla riduzione delle emissioni? Sembra proprio di sì.

Il programma di sostenibilità di P&G ha infatti nella logistica collaborativa tra imprese non in competizione un pilastro portante per ottenere la neutralità delle emissioni di carbonio. L’azienda, che distribuisce direttamente i propri prodotti su tutto il territorio nazionale dai due centri di distribuzione al Nord, ad Agnadello in provincia di Cremona, e nel Centro-Sud a Pomezia (Roma) dove ha sede anche l’impianto produttivo, ha identificato i round trip interaziendali come una mossa vincente per ridurre i rispettivi chilometri a vuoto dei vettori impiegati.

Con la collaborazione di Chep Italia, che ha messo a disposizione le sue capacità di business analytics, sono stati analizzati i possibili trasporti a carico completo del mezzo (FTL) e le aree geografiche specifiche di un certo interesse. Ferrarelle Società Benefit, con i suoi viaggi dallo stabilimento di Riardo in Campania in direzione del Lazio, è risultato un partner ideale e perfettamente sinergico con il quale sviluppare un rapporto collaborativo improntato a trasparenza, commitment sui volumi e sincronizzazione dei flussi.

Le due aziende hanno quindi progettato un round trip tra i due stabilimenti di Pomezia e di Riardo con un mezzo condiviso per la consegna ai clienti limitrofi. Con significativi risultati: i chilometri percorsi a vuoto sono passati dal 17% della media presente in letteratura al 6% calcolato e le emissioni di CO 2 sono state ridotte del 5%, corrispondenti a sette tonnellate di CO 2 equivalenti con un risparmio di 9.500 chilometri su base annua. Contemporaneamente sono rimasti invariati i livelli di servizio al cliente, in linea con le esigenze di business.

Ecologistico 2 , il web tool di GS1 Italy in ambito Ecr che simula l'impatto climatico della logistica e aiuta a individuare le azioni che possono migliorarlo, ha misurato l'impatto climatico di questo progetto.

