Category manager: strategici per le aziende

È dedicato a queste figure professionali è il nuovo programma di formazione dell’Academy di GS1 Italy

Il Category management è considerato una delle maggiori rivoluzioni avvenute nell’universo del largo consumo perché ha permesso a produttori e distributori di allearsi nel costruire un’offerta di prodotti e servizi a misura delle esigenze dei clienti, migliorando performance ed efficienza in ogni fase del customer journey. Per questo il è considerato l'approccio di riferimento per il marketing collaborativo nella filiera del largo consumo e pertanto richiede un aggiornamento ed un consolidamento continuo delle competenze delle figure chiave delle aziende del settore.

Siano esse grandi, medie o piccole, sia della Produzione che della Distribuzione, se vogliono accrescere efficienza gestionale, marginalità e sostenibilità nella gestione del loro business non possono prescindere dall'adozione delle logiche di Category management prima all'interno della propria realtà aziendale e poi per collaborare con i partner di filiera. Per questo la figura del category manager è oggi una delle più richieste dalle imprese di produzione e dai retailer.

«L’importanza del ruolo del category manager continua a crescere, come crescono la necessità di interpretare bisogni e aspettative dei consumatori, le conoscenze e le competenze richieste a questa figura. Del resto, il successo del Category Management risiede proprio nel fatto che è un approccio in continua evoluzione, capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato, dei consumatori, della tecnologia e della disponibilità di dati» spiega Ermanno Bertelle, training manager di GS1 Italy. «Proprio per rispondere alle sempre nuove esigenze delle aziende, l’Academy di GS1 Italy propone l’ECR Certified Category Management Program, il nuovo percorso formativo per tutti gli attori del largo consumo che vogliono specializzarsi nel Category management o aggiornare le loro competenze in materia con la certezza di una formazione di qualità, certificata e che integra la parte teorica con quella pratica».

Il programma

Pensato per formare professionisti di oggi e di domani, fornendo competenze e conoscenze necessarie a lavorare come category manager e category expert per aziende dell’Industria e della Distribuzione nel largo consumo, l’ECR Certified Category Management Programè strutturato in 10 sessioni formative che da maggio a novembre mixano teoria e pratica, con lezioni online, in aula e store check in punto vendita, lavori di gruppo e project work.

Per informazioni visita il sito dell’ECR Certified Category Management Program.