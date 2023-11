GS1 Italy presenta: Academy Learning Center

La nuova piattaforma virtuale per l'e-learning che consente di seguire online una vasta scelta di corsi e di averli sempre disponibili on demand gratuitamente

Gli standard GS1 che migliorano l’efficienza aziendale, gli strumenti per realizzare la tracciabilità, per diventare sempre più sostenibili, per migliorare la logistica e le relazioni di filiera e accelerare la trasformazione digitale. Sono tanti i fronti su cui occorre essere competenti e continuamente aggiornati e per questo le aziende possono contare sull'Academy di GS1 Italy e sul suo bagaglio di competenze e conoscenze, frutto di oltre 40 anni di esperienza nel settore del largo consumo e di lavoro fatto a stretto contatto con l’Industria e la Distribuzione.

Inoltre da oggi possono avvalersi di un altro alleato: l’Academy Learning Center

La nuova piattaforma virtuale per l'e-learning si affianca, infatti, alla formazione in aula, presso Interno 1, lo spazio dell'innovazione di GS1 Italy, alla formazione “tailor made” erogata nelle aziende, e al ricco catalogo di percorsi formativi studiati per rispondere alle esigenze dei professionisti del largo consumo, dalla piccola azienda alla multinazionale, sia nei contenuti sia nelle modalità di fruizione. Tra questi, anche l’ECR Certified Category Management Program, il corso specialistico che permette di ottenere la certificazione di "GS1 certified category manager".

Tutti i corsi di formazione dell’Academy di GS1 Italy, certificata secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9001, sono composti da sessioni teoriche accompagnate da momenti esperienziali, come simulazioni, business game e casi aziendali.

Scopri maggiori informazioni e il calendario dei corsi sul sito di GS1 Italy.