La formazione per il largo consumo di domani

Compie 20 anni il Master GS1 Italy in Retail, Brand and Digital Management sviluppato in collaborazione con l’Università di Parma

Il 2024 segna il ventesimo anniversario del Master GS1 Italy in Retail, Brand and Digital Management, il percorso formativo dedicato ai futuri manager del largo consumo.

Nella serata del 10 maggio si sono svolti i festeggiamenti alla presenza di docenti ed ex studenti. «Durante la giornata sono stati consegnati i diplomi della diciannovesima edizione - ha commentato Davide Pellegrini, direttore scientifico del Master - e si è svolto un “serious gaming” (attività di intrattenimento progettata a fini educativi, ndr) tra tutti gli alumni presenti, è stato presentato il contenuto dello study tour 2024 e le principali novità della ventesima edizione. A distanza di 20 anni il Master GS1 Italy si distingue ancora nel panorama nazionale per la qualità dei contenuti e per il supporto delle imprese sia nella fase d’aula che in quella di placement».

«Il Master GS1 Italy in Retail, Brand & Digital management è unico nel suo genere - ha detto Silvia Scalia, ECR and training director di GS1 Italy - perché molto concreto e focalizzato e con il grande vantaggio di avere un filo diretto con le aziende del settore, che sostengono il programma con le docenze e con gli stage alla fine del percorso d’aula e che ci consentono di rinnovare ogni anno i contenuti per rispondere davvero all’esigenza di formare e attrarre giovani di talento, con le competenze chiave che servono alle imprese del largo consumo».

In partenza la ventunesima edizione del Master: scopri tutte le novità, come partecipare agli open day e alle selezioni sul sito dedicato.