Economia circolare: imparare ad applicare le buone pratiche si può

L’Academy di GS1 Italy presenta il primo contenuto formativo dedicato all’economia circolare: un webinar in programma il 7 maggio e incluso nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Le normative europee e gli impegni internazionali sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici prevedono obiettivi ambiziosi volti a ridurre le emissioni di gas serra prodotte durante l’intero ciclo di vita dei prodotti: fra questi, spicca l’impegno a perseguire la transizione verso un modello di economia circolare.

L’economia circolare permette di utilizzare in maniera più efficiente e sostenibile le risorse e cambiare radicalmente le modalità in cui si producono, distribuiscono e consumano i prodotti. Gli standard per la misurazione e la rendicontazione della circolarità, tuttavia, sono in continua evoluzione.

Allo scopo di facilitare l’adozione di soluzioni e buone pratiche in questo ambito, GS1 Italy, in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha sviluppato Circol-UP, lo strumento di autovalutazione del livello di applicazione dei principi di circolarità all’interno dei processi aziendali. Circol-UP supporta le aziende che intendono applicare gli standard di misurazione (UNI e ISO) e conformarsi agli European Sustainability Reporting Standard (ESRS).

Per inquadrare il contesto normativo e presentare Circol-UP, l’Academy di GS1 Italy ha inserito nel proprio palinsesto dei corsi 2024 un nuovo webinar:

Economia circolare | Martedì 7 maggio - 09:30-12:30

Nelle parole di Carolina Gomez, ECR project manager e docente del corso insieme a Fabio Iraldo, professore ordinario di Management presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: «in questo webinar dimostreremo perché Circol-UP è un ottimo alleato per raccogliere e sistematizzare una parte consistente delle informazioni e dei dati necessari alla misurazione e alla rendicontazione della circolarità».

Non solo: il corso fornirà un quadro di contesto sulle normative che regolano e indirizzano l'applicazione dell'economia circolare e sarà anche l'occasione per dare inizio alle attività di aggiornamento della fotografia sullo stato dell'arte dell'economia circolare nel settore del largo consumo. La prima fotografia - “scattata” nel 2022 con la partecipazione 23 aziende - ha consentito di identificare, grazie a Circol-UP, i driver, le barriere, i punti di forza e le opportunità di miglioramento che concorrono all’applicazione di azioni di miglioramento delle performance di circolarità.

Gli obiettivi del webinar sono dunque:

Presentare le principali novità normative che riguardano l’implementazione di soluzioni di circolarità nel settore del largo consumo.

che riguardano l’implementazione di soluzioni di circolarità nel settore del largo consumo. Dimostrare , attraverso esempi pratici, i potenziali benefici dell’economia circolare .

, attraverso esempi pratici, . Supportare l’individuazione di nuove soluzioni di economia circolare grazie all’utilizzo di Circol-UP.

di economia circolare grazie all’utilizzo di Circol-UP. Presentare, nell’ambito della circolarità, le principali sinergie tra le progettualità GS1 Italy ed ECR, nonché gli standard ISO e gli standard per la rendicontazione non finanziaria.

Nelle intenzioni dell'Academy di GS1 Italy, si tratta di uno spazio formativo dinamico, in cui le persone partecipanti impareranno come promuovere il cambiamento e superare le principali barriere che lo ostacolano.

Il corso è stato inserito nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’appuntamento annuale organizzato dall’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

