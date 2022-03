10 anni di Tendenze: gli esordi

Quella del 2021 è stata la decima edizione di Un anno di Tendenze, la pubblicazione che ogni anno raccoglie e rielabora gli articoli del suo webmagazine.

Per GS1 Italy, per la redazione e i lettori si tratta di un traguardo importante. Un traguardo che vogliamo celebrare ripercorrendo, grazie a questa miniserie, gli ultimi dieci anni della pubblicazione, scoprendo cos’è cambiato in GS1 Italy, nel largo consumo e nel mondo.

In questo episodio: Com’è nato Un anno di Tendenze? L’idea della pubblicazione, la selezione dei contenuti, la definizione della veste grafica. In più, alcuni flash sul mondo del largo consumo e non solo, dal 2011 al 2013.

#10anniditendenze