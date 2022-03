10 anni di Tendenze

Miniserie in 3 episodi

Quella del 2021 è stata la decima edizione di Un anno di Tendenze, la pubblicazione che ogni anno raccoglie e rielabora gli articoli di questo webmagazine.

Per GS1 Italy, per la redazione e i lettori si tratta di un traguardo importante. Un traguardo che vogliamo celebrare ripercorrendo, grazie a questa miniserie, gli ultimi dieci anni della pubblicazione, scoprendo cos’è cambiato in GS1 Italy, nel largo consumo e nel mondo.

Buona visione!

Episodio 1

10 anni di Tendenze: gli esordi

Com’è nato Un anno di Tendenze? L’idea della pubblicazione, la selezione dei contenuti, la definizione della veste grafica. In più, alcuni flash sul mondo del largo consumo e non solo, dal 2011 al 2013.

Episodio 2

10 anni di Tendenze: l’evoluzione

Oltre al codice a barre, il grande sviluppo della parte “e non solo”: i progetti Immagino e Allineo, l’attenzione all’omnicanalità, alla trasparenza e alla sostenibilità, dal 2014 al 2020.

Episodio 3

10 anni di Tendenze: il domani

L’anno della pandemia e, soprattutto, la voglia di ripresa: l’apertura di Interno 1, le ultime innovazioni e le prospettive di GS1 Italy e di Un anno di Tendenze, dal 2021... al futuro.

Un anno di Tendenze 2022

La fotografia di un paese desideroso di ripresa e attraversato da forti cambiamenti nella nuova edizione di "Un anno di Tendenze".

Scarica Un anno di Tendenze 2022