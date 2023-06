Come uscire dalla tempesta

Dall'introduzione di Un anno di Tendenze 2023 il pensiero di Francesco Pugliese su un anno complesso e sulle sfide del prossimo futuro

Il racconto che Un anno di Tendenze traccia del 2022 restituisce con efficacia la narrazione di una complessità che ci ha colti di sorpresa e, purtroppo, in buona parte impreparati.

Nonostante qualche timore legato al rialzo dei prezzi dell’energia, il 2022 era iniziato con la fondata speranza di un consolidamento della ripresa economica. La piega che hanno preso gli eventi, inattesa e drammatica, ci ha costretti a fare i conti con uno scenario completamente diverso e quanto mai ingarbugliato: una “tempesta perfetta” che ha avuto e avrà ancora a lungo effetti molto concreti e pratici sulla nostra vita quotidiana. Una contingenza straordinaria richiede una risposta a sua volta straordinaria, che per funzionare dev’essere necessariamente coordinata e di sistema. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte e GS1 Italy, grazie alla propria visione d’insieme e grazie agli strumenti che mette a disposizione delle aziende, può giocare un ruolo di primo piano. La spinta inflattiva sta impoverendo ampie fasce di popolazione e il largo consumo deve assumersi la responsabilità di garantire qualità e prezzi accessibili.

Non solo. Il 2022 è stato anche l’anno in cui la questione climatica è diventata ineludibile. Parlare di eccezionalità è un alibi che non regge più: avremo a che fare con eventi atmosferici sempre più estremi e al tempo stesso sempre più frequenti, ma questo non significa che dobbiamo arrenderci. Al contrario, cambiare rotta è possibile e necessario. Dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi verso un modello economico sostenibile. Un anno di Tendenze mostra come GS1 Italy continui ad accompagnare le aziende nel processo di misurazione e contenimento del proprio impatto ambientale e contribuisca a promuovere la circolarità dei processi di filiera.

Il futuro ci pone sfide da cui dipende la tenuta della nostra stessa società. Sono sicuro che queste sfide possono essere vinte grazie all’intelligenza delle nuove generazioni, che meritano spazio e fiducia, e alla tenacia che gli italiani hanno sempre saputo tirare fuori nei momenti di difficoltà.

A cura di Francesco Pugliese past-president GS1 Italy