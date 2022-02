3,5%

l’out-of-stock nel 2021

Secondo il Barometro Osa (Optimal shelf availability), realizzato mensilmente da GS1 Italy in ambito ECR in collaborazione con IRI, il 2021 si è chiuso con un tasso di out-of-stock nel largo consumo confezionato del 3,5%, in calo rispetto al 3,9% del 2020, frutto della doppia velocità tra Oos in condizioni regolari di vendita che ha raggiunto il 3,8% (con punte dell’11% per l’ortofrutta e del 5,2% per il fresco) e quello in condizioni promozionali che si è fermato allo 0,7% (ma si riduce allo 0,3% per il cura persona e cresce al 2,4% per l’ortofrutta). Tutti i reparti confermano comunque la diminuzione rispetto all’anno precedente.

Figura 1 – Tasso out-of- stock dicembre 2021 vs dicembre 2020 (valori in percentuale)

Fonte: GS1 Italy “Barometro OSA” 2021

A dicembre invece il tasso di Out-of-stock si è fermato al 3,2% in calo di -0,2 punti rispetto a novembre, ma in crescita sullo stesso mese del 2020, comportamento confermato da tutti i reparti con l’eccezione di cura casa e cura persona, in diminuzione.

L’Oos negli ipermercati risulta in diminuzione di -0,3 punti su novembre e stabile rispetto al dicembre 2020, ma i reparti in questo caso si comportano in maniera differenziata: crescono drogheria alimentare, cura casa e cura persona, diminuiscono tutti gli altri. Al contrario si comportano i supermercati grandi e piccoli, per i quali la riduzione rispetto a novembre di -0,1 punti per entrambi trova riscontro nella diminuzione rispetto al dicembre dell’anno precedente, di -0,2 punti per i supermercati grandi e di -0,1 punto per quelli piccoli, con i soli reparti del cura casa e cura persona in crescita.

Anche le vendite perse a dicembre sono pari al 4,6% in riduzione di -0,1 punto su novembre ma in aumento (+0,6 punti) su dicembre 2020 (iper 4,6%, +0,2 punti, super grandi 4,6%, +0,9 punti, super piccoli 4,4%, +0,2 punti), con tutti i reparti in crescita tranne cura casa e cura persona. Su base annua il Barometro registra una diminuzione delle vendite perse che passano a 4,7% da 5,1% del 2020. Lo stesso calo si osserva nei diversi canali: negli ipermercati e nei supermercati le vendite perse nel 2021 sono al 4,8% (rispettivamente -1,1 punto e -0,1 punto), nei supermercati piccoli al 4,4% (-0,2 punti).

Figura 2 – Vendite perse dicembre 2021 vs dicembre 2020 (valori in percentuale)

Fonte: GS1 Italy “Barometro OSA” 2021