Ponti entra in ECR Italia

Il leader italiano del comparto dell’aceto è il cinquantesimo membro dell'associazione che - dentro GS1 Italy - raggruppa le principali realtà fra aziende di Industria e Distribuzione e operatori logistici

«Desidero dare il benvenuto a Ponti nella nostra associazione. Condividendo le proprie competenze e la propria visione strategica, sono certa che potrà dare un contributo significativo al raggiungimento di un ecosistema più efficiente e sostenibile che in ECR ci poniamo come obiettivo nel nostro impegno a facilitare la collaborazione e la comunicazione tra Industria, Distribuzione e consumatori.» Con queste parole, Silvia Scalia, ECR & training director di GS1 Italy, ha accolto Ponti come cinquantesimo membro della community di ECR Italia.

ECR Italia, da trent’anni, è promotrice di progetti e programmi di formazione che vedono le imprese associate parte attiva di un network che collabora per migliorare l’efficienza di filiera e facilitare l’interfaccia tra Industria Distribuzione, operatori logistici e consumatori.

Dalla riduzione delle perdite di prodotto e degli scarti alla mappatura dei flussi logistici, fino all’ottimizzazione del trasferimento della merce e delle informazioni lungo la supply chain, ECR Italia lavora per sostenere e adottare best practice logistiche sinergiche di filiera con l’intento di accrescere la performance aziendale, garantire la razionalizzazione dei costi di gestione e favorire l’abbattimento dell’impatto ambientale: una volontà che si sposa pienamente l’impegno di Ponti verso l’implementazione di modelli gestionali e di relazioni collaborative tra imprese produttrici, partner commerciali e operatori della grande distribuzione in grado di efficientare i flussi di filiera.

«Collaborare nell’ambito di una realtà evoluta come ECR Italia, che mette al servizio delle imprese un ecosistema di competenze e soluzioni d’avanguardia che vanno nella direzione dell’efficienza gestionale dei processi, è per noi di Ponti stimolo ulteriore a crescere e a perseguire i nostri obiettivi di sostenibilità integrale in modo condiviso», ha dichiarato Andrea Gaggianese, logistic director di Ponti S.p.A.Società Benefit. «Desideriamo fare in modo che Ponti sia protagonista e artefice di pratiche che, insieme alle altre aziende che rappresentano le filiere italiane, possano garantire un impatto positivo per il perfezionamento della logistica, della catena di approvvigionamento e quindi per il miglioramento della qualità e per la riduzione del consumo di risorse e dell’inquinamento».

ECR Italia fa 50, dunque: un modo per consolidare le proprie ambizioni e valorizzare i vantaggi di far parte di un network di protagonisti dell’innovazione che ha nella collaborazione la propria mission dichiarata.

A cura di Francesco Fracassi