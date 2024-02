3,3%

Secondo il Barometro Osa (Optimal shelf availability), la rilevazione di GS1 Italy in ambito ECR condotta da Circana, che ogni mese tiene sotto controllo gli indici delle rotture di stock e delle vendite perse nei diversi canali e nei diversi reparti del largo consumo, a dicembre 2023 il tasso di out-of-stock è stato pari al 3,3% con un significativo calo di -0,2 punti tanto su novembre tanto sullo stesso mese di un anno fa, entrambi fissi a 3,5%. Non meglio va alle vendite perse che a dicembre 2023 si attestano al 4,6%, in calo di -0,3 sul 2022.

MA CHE FREDDO FA...

In termini di percentuale di OOS si registra una flessione generalizzata in tutti i reparti, con l'eccezione del freddo, e la stessa diminuzione è presente in tutti i canali osservati. Nel dettaglio gli ipermercati chiudono con un -0,3punti di OOS pari al 3,3% con la variazione più importante (-0,4 punti) nei reparti delle bevande e del fresco. Contengono il calo (solo -0,1) i supermercati grandi mentre nei reparti drogheria alimentare, freddo e pet care restano senza variazioni rispetto al precedente dicembre. Chiudono in calo anche i supermercati piccoli con -0,2 punti, pari al 3,0% di OOS.

PICCOLI E... PERDENTI

In termini di percentuale di vendite perse il peso nell'ipermercato si attesta al 4,4% con -0,9 punti rispetto a dicembre 2022 e di -0,3 punti sul mese di novembre 2023 (4,7%). I supermercati grandi spuntano un 4,6% di vendite perse sotto di -0,7 sul mese di dicembre 2022 e non fa cambio di tendenza il caso dei supermercati piccoli che con -0,3 punti sigillano al 4,7% la componente di vendite perse.

L’andamento della percentuale di out-of-stock nell'ultimo semestre 2023 si mantiene per lo più omogeneo con l'eccezione di due opposti picchi in corrispondenza di due mesi: netto aumento ad agosto e drastico calo a ottobre. Dettagliando ulteriormente la percentuale di OOS totale sull'anno progressivo 2023 è al 3,2% mentre quella parziale si attesta allo 0,3% e sul totale Italia l'incidenza dell'out-of-stock totale è pari al 91% delle occorrenze.

Figura 1 - Percentuale di out-of-stock e vendite perseFonte: GS1 Italy in collaborazione con Circana “Barometro OSA” dicembre 2023