“Oltre il barcode” con GS1 Italy

Lanciata la nuova app interattiva che amplia l’esperienza offerta da Interno 1, l’innovation center di GS1 Italy

A cosa (altro) serve il codice a barre? Lo spiega in modo eloquente “Oltre il barcode”, la nuova web app di Interno 1, lo spazio dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo di GS1 Italy, situato nel cuore di Milano.

Realizzata da un team multidisciplinare di GS1 Italy, “Oltre il barcode” affida a cinque storie il racconto interattivo di come le aziende possono gestire informazioni e immagini di prodotto, e farlo al meglio in tanti differenti utilizzi grazie agli standard globali GS1, a partire dai codici a barre di nuova generazione, alle soluzioni sviluppate da GS1 Italy e ai servizi di GS1 Italy Servizi che permettono di:

“Capitalizzare” e gestire il patrimonio informativo, arricchendo i database aziendali, rendendo le informazioni complete, aggiornate e corrette, e migliorando la comunicazione tra tutti gli attori della filiera. Sfruttare le opportunità offerte dal digitale, digitalizzando i prodotti, condividendo le immagini e le informazioni riportate sull’etichetta, scambiando i contenuti digitali per il marketing e gestendo in modo personalizzato la comunicazione digitale di ogni brand. Aprire e gestire un e-commerce, gestendo e mantenendo sempre aggiornate le immagini e le informazioni di prodotto, allineando volantini e web. Misurare e comunicare la sostenibilità, aiutando a raggiungere obiettivi importanti nel percorso di miglioramento della sostenibilità, come la misura del livello di circolarità aziendale, il calcolo delle emissioni di CO 2 generate dalla logistica e l’accesso del consumatore alle indicazioni sul riciclo dei packaging. Gestire lo spazio a scaffale, aiutando le aziende ad avere tutti i dati fondamentali, e raccolti in un unico punto, per costruire il gemello digitale del prodotto e supportare le scelte commerciali e di marketing per mostrarsi nel modo migliore sugli scaffali dei retailer.

Universalmente noto come lo standard che identifica i prodotti in tutto il mondo, infatti, il codice a barre GS1 è in realtà molto di più di un “passaporto” per merci e servizi, perché collega il prodotto al mondo di informazioni che lo riguardano e che sono preziose per tutti gli attori della filiera: produttori, distributori, retailer, utenti e consumatori. Informazioni che possono riguardare la sostenibilità dei packaging, le emissioni di CO 2 e la circolarità dei prodotti.

Con “Oltre il barcode”, GS1 Italy arricchisce quindi l’offerta di Interno 1 con una nuova esperienza digitale, un modo nuovo di raccontare la centralità delle informazioni per le aziende e per il consumatore contemporaneo, che aiuta a conoscere le enormi potenzialità che si nascondono dietro a un codice a barre GS1, nonché i valori di sostenibilità, circolarità e trasparenza della filiera promossi da GS1 Italy, e il suo costante impegno per l’innovazione e la digitalizzazione della società.

Per maggiori informazioni e per provare gratuitamente l’app “Oltre il barcode”, visiti il sito di Interno 1.