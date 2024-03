Fra fisico e digitale: la storia degli innovation center di GS1 Italy

GS1 Italy è anche, da sempre, attenzione alla tecnologia e spinta all’innovazione: nel racconto di Linda Vezzani e Katia Ingegneri, la storia del Lab e di Interno 1

Già nel 2007 - quando ancora non c’era stata nemmeno l’esplosione dei social network e prima che il concetto di IoT (internet delle cose, in inglese Internet of Things, ndr) entrasse nel dibattito pubblico - GS1 Italy aveva capito che permettere alle persone di testare con mano, in prima persona, i benefici degli standard attraverso la tecnologia fosse un valore aggiunto. Il primo esperimento fu il Lab di GS1 Italy, che aveva l’obiettivo di mostrare ai visitatori lo standard GS1 EPC (codice elettronico di prodotto, in inglese Electronic Product Code, ndr) per la radiofrequenza (RFID) attraverso una dimostrazione fisica del processo.

Toccare con mano gli standard: il racconto di Linda Vezzani

Era il 2010 quando, per la prima volta, mettevo piede nel Lab di GS1 Italy (che allora si chiamava ancora Indicod) e mi stupivo nello scoprire un luogo che mostrava alla perfezione il funzionamento di una parte della supply chain di cui tanto avevo sentito parlare in università: il segmento che va dal fine linea produttivo fino alla cassa del negozio.

Come per magia, dentro al Lab, rulliera, portali RFID, giostre dei capi appesi, magazzini e POS prendevano vita e dimostravano in maniera molto semplice la struttura della codifica e il funzionamento dello standard GS1 EPC per l’RFID nei vari processi di filiera. La simulazione permetteva alle aziende di capire (ma soprattutto di vedere con i propri occhi) le potenzialità della tecnologia e quali azioni compiere per sfruttarne i benefici.

Il laboratorio - un luogo in cui si faceva sperimentazione (analisi, test, piloti) in collaborazione con il Politecnico di Milano - era uno dei pochissimi spazi in cui toccare con mano gli standard GS1 in azione. Era uno spazio di formazione e conoscenza.

Nel tempo, il sapere sulla materia si è consolidato e le esigenze sono cambiate, così come sono cambiate le capacità di astrazione dei professionisti in azienda. È cominciata così una nuova fase, in cui non serviva più maneggiare i processi ma piuttosto comprenderne i concetti chiave.

Il Lab di GS1 Italy si doveva evolvere: serviva uno spazio nuovo, “phygital”, a metà strada tra luogo fisico e digitale, in cui rappresentare una visione integrata e olistica dei processi. Un luogo, insomma, dove vedere realizzate in pratica le sinergie tra standard, best practice e strumenti.

Da questa consapevolezza è nato Interno 1, il nuovo innovation center di GS1 Italy, che ha l’obiettivo di portare contenuti di valore, visione e innovazione attraverso tool che migliorino e semplifichino identificazione, cattura e condivisione di informazioni di prodotto nel mondo del business.

Interno 1 esiste ormai da alcuni anni ma la sua sfida è continua: c’è bisogno di un lavoro costante per mantenere alto il livello dei contenuti e catturare l’interesse delle aziende. Gli argomenti non mancano e si rinnovano: oltre ai temi più consolidati, potremmo dire i “classici” legati agli standard GS1, troviamo quelli di più recente implementazione, come la migrazione al 2D nel retail, i marketplace, la circolarità e la sostenibilità, i registri mondiali GS1 (consultabili attraverso Verified by GS1) e molto altro.

Nel corso di questo percorso rivoluzionario in termini di contenuti e modalità espositiva ho incontrato la mia partner-in-crime Katia Ingegneri. Con Katia ho avuto un ottimo feeling fin dalla prima telefonata: quando abbiamo fatto la nostra prima chiacchierata per condividere le rispettive visioni sullo spazio che andava definendosi era il marzo del 2020, eravamo in pieno lockdown e io ero in maternità (un connubio decisamente impegnativo). Le nostre diverse matrici formative (formata in giornalismo e specializzata in web design lei, ingegnera io) si sono perfettamente integrate e completate in una visione armonica e concreta al tempo stesso, dentro la quale le differenze sono sempre state carburante per ragionare insieme. Partendo da punti di vista diversi e analisi spesso divergenti, siamo sempre approdate a risultati congiunti e condivisi. Entrambe per natura molto curiose e sperimentatrici, abbiamo cercato di innovare ed evolvere l'offerta dei contenuti e spingerci sempre un passo oltre. Se ci siamo riuscite è stato soprattutto grazie ai colleghi e all'azienda, che ha creduto e crede nel progetto.

Ѐ così che, in un momento storico incredibile, dove tutto era bloccato e sospeso, nasce Interno 1.

Un linguaggio nuovo per raccontarci meglio: il racconto di Katia Ingegneri

Ricordo quando Marco Cuppini, che da lì a poco sarebbe diventato il mio nuovo direttore, me ne parlava: «Sarà uno spazio giù, al primo piano, abbiamo realizzato un progetto e un laboratorio di design thinking con il Politecnico di Milano, è da tempo che ci pensiamo e finalmente i lavori stanno per cominciare».

È così che per la prima volta ho sentito parlare di questo nuovo spazio di cui si erano già analizzati molti aspetti pratici e mappati, in un fittissimo file Excel, moltissimi contenuti di valore da raccontare. La sfida era rappresentarli e tradurli in un linguaggio nuovo, all'altezza dell'innovation center di GS1 Italy.

«Sarà uno spazio interno, ma servirà per raccontarci meglio fuori: gli standard, i processi e i progetti strategici di GS1 Italy, e poi gli eventi… sai quanto ci sarà da fare per tenere sempre tutto aggiornato?», incalzava entusiasta la collega Sara Manazza, quando, appena arrivata, mi ha affiancata instancabilmente nel lancio del nuovo spazio.

Insomma, i contenuti digitali dovevano diventare l'anima di questa scatola, il cui design, sobrio e accogliente, cominciava a prendere forma e, giorno dopo giorno, ad acquisire significato anche ai miei occhi.

In pochi mesi, come osservare il cantiere da un video in timelapse, lo spazio era pronto!

Le prime applicazioni digitali giravano finalmente sui grandi schermi del nuovo spazio di GS1 Italy, che da lì a poco avrebbe avuto anche un nome ufficiale: Interno 1.

Una persona è stata la figura chiave che è riuscita a tenere le fila del passaggio dal passato al presente, dal vecchio Lab al nuovo Interno 1: Linda Vezzani. Lavorare con Linda è stato come ritrovare un alter ego. Nonostante percorsi molto diversi alle spalle, ci siamo capite dal primo momento. Avevamo competenze apparentemente distanti, ma è stata la voglia reciproca di apprendere l’una dall’altra a permetterci di lavorare in armonia.

Non abbiamo ancora finito di scoprire l'enorme potenziale di un luogo come Interno 1. Qui ogni nuovo progetto ha l’ambizione di attrarre il suo pubblico di riferimento grazie alla bellezza comunicativa di un contenuto digitale, che viene raccontato nello spazio fisico dalle persone “ambassador” di GS1 Italy: ciascuna specialista nel proprio campo, rappresentano la chiave che innesca nuove progettualità e genera valore per le imprese e le community.

Interno 1 ha inaugurato un nuovo linguaggio in GS1 Italy, quello dell’immediatezza dell’esperienza diretta, un linguaggio in continua evoluzione. Mettere il linguaggio digitale al servizio di tematiche tanto complesse da rappresentare - per dialogare con utenti iper connessi con una soglia dell’attenzione sempre più bassa - ci impone di andare alla radice di ogni progetto e destrutturarlo per cogliere quello che potremmo chiamare il suo cuore comunicativo e raggiungere le persone che sperimentano Interno 1.

Interno 1 è diventato a tutti gli effetti “la casa del codice a barre” (e di quello che “si nasconde dietro le quinte”), e proprio come una casa è abitato da persone che trasformano uno spazio “da riempire” in relazione, crescita e innovazione.

Il resto è una storia che continua giorno dopo giorno. La voglia di scrivere nuove pagine è ancora tantissima.

A cura di Linda Vezzani e Katia Ingegneri: in GS1 Italy sono rispettivamente senior standard specialist ed event and content planner.