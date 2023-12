Le sette tecnologie che abilitano la trasformazione delle aziende secondo il GS1 Innovation Board

La terza edizione del report “Trend research 2023-2024”, redatto dal GS1 Innovation Board, descrive le sette tecnologie che stanno abilitando la trasformazione delle aziende, dall’Intelligenza Artificiale fino allo Spatial Computing, suddividendoli in base al livello di crescita d’importanza

Le dinamiche di trasformazione delle aziende sono guidate da una serie di tecnologie innovative che stanno plasmando e potenziando le tendenze chiave dei settori. Il report “Trend research 2023-2024” del GS1 Innovation Board - organismo di GS1 composto da leader di aziende globali, da professori universitari e da esponenti GS1 che in GS1 segue i temi legati all'innovazione - ci offre una esplorazione delle tecnologie abilitanti, suddivise in base al livello di crescita d’importanza, dove emerge come l'innovazione tecnologica sta alimentando il progresso in diversi ambiti.

In forte crescita di importanza

Intelligenza Artificiale (I.A.)

Nessuna tecnologia ha attirato più attenzione di recente dell’intelligenza artificiale generativa, che sfrutta vaste raccolte di linguaggio umano e informazioni non strutturate sul web per generare automaticamente risposte testuali o immagini da input in stile conversazionale. Oltre a rivoluzionare lo sviluppo del software e dell'istruzione, l'I.A. generativa si dimostra preziosa per i chatbot di servizio clienti automatizzati, la gestione accurata dei dati, la gestione dell'inventario e la tecnologia di vendita al dettaglio senza cassa. Tuttavia, emergono sfide legate all'identificazione autorevole di contenuti generati dall’I.A. e alla garanzia dell'origine di tali contenuti tramite, ad esempio, marchi, metadati o identificatori GS1.

In crescita di importanza

IoT e sensori

Le tecnologie legate all'Internet of Things (IoT) e ai sensori sono fondamentali per la digitalizzazione delle imprese e delle supply chain. Smartphone e dispositivi connessi fungono da hub centrale per collegare i sistemi intelligenti, mentre sensori e tag RFID offrono opportunità per catturare e utilizzare dati in tempo reale, migliorando la presa di decisioni in tutta l'impresa. Nelle iniziative di digitalizzazione delle supply chain, IoT e sensori giocano un ruolo chiave nell'innovazione di magazzini intelligenti, di applicazioni per l'economia circolare e della tracciabilità.

Credenziali verificabili e identificatori decentralizzati

Le credenziali verificabili (VC) e gli identificatori decentralizzati (DID) emergono come tecnologie abilitanti in rapida evoluzione. Queste ultime gestiscono l'identità digitale, verificano le affermazioni e creano fiducia su ampia scala per dati sempre più distribuiti. VCs e DIDs offrono opportunità per migliorare l'interazione tra consumatori e organizzazioni, consentendo ai consumatori di gestire in modo più efficace le informazioni personali. Queste tecnologie offrono vantaggi significativi anche per le supply chain globali, come la verifica di certificazioni biologiche per prodotti.

Dati aperti, strutturati e connessi

In un contesto in cui sistemi di I.A. generativa mostrano le possibilità di creare conoscenza da grandi quantità di dati non strutturati sul web, l'approccio di dati aperti, strutturati e collegati continua a essere un meccanismo potente per mappare e comunicare informazioni su vasta scala. L'uso di dati standardizzati e strutturati è cruciale per garantire l'interoperabilità e migliorare la qualità dei dati, elemento essenziale per la digitalizzazione delle supply chain.

In stabile crescita di importanza

Robotica e automazione

Nessuna applicazione dimostra meglio l'integrazione di robotica e automazione dei magazzini intelligenti. In risposta all'aumento degli ordini online, l'industria della logistica ha intensificato l'automazione per gestire l'aumento delle consegne. Robot autonomi migliorano la movimentazione di oggetti pesanti, ottimizzano lo spazio e migliorano il picking e il completamento degli ordini. La robotica, l'I.A. e la visione artificiale influenzano diverse tendenze, tra cui la digitalizzazione delle supply chaino e l'internet delle cose (IoT).

Spatial computing

Spatial computing è un termine relativamente nuovo che comprende la tecnologia che unisce le capacità informatiche con il mondo fisico, espandendosi sulle tecnologie di realtà aumentata e virtuale, ed offre opportunità nell'addestramento in ambito medico, nell'istruzione e oltre. Anche se gli headset indossabili sono ancora di nicchia, nel futuro lo spatial computing può essere sfruttato per sistemi intelligenti e connessi.

Computer vision

Per il mercato dei sistemi di visione artificiale (Computer vision) è previsto un raddopiamento nei prossimi anni, raggiungendo quasi 30 miliardi di dollari entro il 2026. Questi sistemi sono essenziali per le applicazioni di intelligenza artificiale e, ad esempio, nel retail possono essere utili per l’analisi del comportamento del consumatore in negozio, la gestione degli inventari e la digitalizzazione delle supply chain.

In conclusione, queste tecnologie abilitanti non solo stanno ridefinendo le imprese, ma stanno anche plasmando il modo in cui affrontiamo le sfide aziendali sempre più complesse. L'adozione proattiva di queste tecnologie è essenziale per rimanere competitivi e prosperare in un ambiente economico in rapida evoluzione.

Consulta il report “Trend research 2023-2024” completo sul sito GS1.

A cura di Mauro Salerno - business intelligence specialist di GS1 Italy