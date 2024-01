I sei principali business trend secondo il GS1 Innovation Board

La terza edizione del report “Trend research 2023-2024”, redatto dal GS1 Innovation Board, descrive i top business trend che stanno plasmando le aziende, dalla data privacy fino all’economia circolare, suddividendoli in base al livello di crescita d’importanza

Il panorama aziendale è in continua evoluzione, plasmato da una serie di tendenze che ridefiniscono il modo in cui le imprese operano e si sviluppano. In questa riconsiderazione dei principali trend aziendali, esaminiamo da vicino sei elementi chiave che secondo il report “Trend research 2023-2024” del GS1 Innovation Board - il comitato composto da rappresentati di aziende, università e di GS1 che in GS1 segue i temi legati all'innovazione - stanno modellando il futuro del business, suddividendoli in base al livello di crescita d’importanza.

In forte crescita di importanza

Data privacy

La sicurezza dei dati è diventata una priorità assoluta per le imprese, con il costo di violazioni aumentato a un record di 4,35 milioni di dollari nel 2022. La crescente regolamentazione e l'attenzione degli utenti (l'83% dei consumatori dichiara di comprendere il valore della condivisione dei propri dati) impongono alle aziende di bilanciare l'utilizzo dei dati con la protezione della privacy. Normative come il GDPR dell'Unione europea guidano la trasparenza e il controllo individuale sui dati, creando una sfida bilanciata per le aziende che cercano di monetizzare i dati senza compromettere la fiducia dei consumatori.

Sostenibilità ed economia circolare

La sostenibilità ambientale e i concetti di economia circolare sono al centro dell'interesse aziendale. Iniziative come il Passaporto digitale del prodotto (DPP - Digital Product Passport) dell'UE tracciano una roadmap per aumentare il riciclo e la ripresa di materiali preziosi. Le imprese devono adottare principi ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale) per rendere le catene di approvvigionamento trasparenti, flessibili e adattabili. L’utilizzo di codici 2D GS1 di nuova generazione rappresentano dei catalizzatori per la connessione dei prodotti fisici con le informazioni online, accelerando la responsabilizzazione dei consumatori verso scelte più ecologiche.

In crescita di importanza

Digitalizzazione della supply chain

Il trend della digitalizzazione della supply chain sostituisce i servizi logistici on-demand, riflettendo gli sforzi delle imprese nell'aumentare la visibilità e ottimizzare la resilienza delle catene di approvvigionamento. Investimenti nella trasformazione digitale consentono alle aziende di comprendere meglio i punti di forza e di debolezza delle proprie catene di approvvigionamento. Gli standard GS1 giocano un ruolo fondamentale in questo processo, abilitando la digitalizzazione della supply chain in modo interoperabile su scala globale.

Tracciabilità

La tracciabilità continua a essere un tema di grande interesse, guidato principalmente da richieste normative. Le iniziative per la sicurezza alimentare negli Stati Uniti e l’iniziativa di tracciabilità alimentare nella provincia dello Zhejiang in Cina, che ha consentito una rapida adozione dei GS1 QR code, mostrano l'importanza della trasparenza nei dati di prodotto. Gli standard GS1 svolgono un ruolo cruciale nell'assicurare la fiducia e la sicurezza nei sistemi di tracciabilità che operano su supply chain interoperabili.

In stabile crescita di importanza

Consumatori 2.0 e Metaverso

Il comportamento del consumatore sta subendo rapidi cambiamenti post-pandemia, con un'enfasi maggiore sulla tempestività nella consegna dei prodotti e sull'interazione virtuale. I social media svolgono un ruolo sempre più forte nel connettere i consumatori a nuovi brand: ad esempio, sei consumatori su dieci della Gen Z hanno scoperto una novità prodotto o marchio tramite i social media. Inoltre, l'esplorazione del metaverso offre nuovi modi per interagire virtualmente con i consumatori. Le imprese devono continuare la loro trasformazione digitale, cercando di colmare il divario tra commercio fisico e digitale.

Connessioni a tutto tondo

Mentre la visione futuristica delle smart home tarda ad arrivare, le tecnologie IoT (Internet of Things) stanno avanzando in applicazioni industriali, agricole ed energetiche. Inoltre, la sanità è un settore in cui i dispositivi connessi stanno diventando essenziali, fornendo informazioni dettagliate sulla salute dei pazienti. Con oltre 15 miliardi di dispositivi IoT connessi nel 2023, il futuro intelligente si sta lentamente realizzando in settori specifici, seppur non ancora nel contesto domestico.

In conclusione, questi sei trend aziendali non solo riflettono il presente ma plasmano il futuro. Le imprese che adottano una visione proattiva e integrano questi elementi nei loro modelli di business saranno meglio posizionate per navigare nel panorama in continua evoluzione degli affari.

Consulta il report “Trend research 2023-2024” completo sul sito GS1.

A cura di Mauro Salerno - business intelligence specialist di GS1 Italy