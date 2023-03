Eco-logicamente: tutte le informazioni ambientali in un QR code

Il nuovo servizio aiuta le aziende a rispettare la normativa sull’etichettatura ambientale e a raccontarsi in modo trasparente ai consumatori

“Dove lo butto?”: quante volte ci poniamo questa domanda guardando un prodotto che abbiamo consumato.

Con il 2023 entra in vigore l’etichettatura ambientale, che obbliga le aziende a indicare sul packaging come smaltire in modo corretto le confezioni e i materiali da imballaggio dei prodotti acquistati.

Per ottemperare a quest’obbligo e per semplificare la comunicazione ai consumatori, da oggi c’è Eco-logicamente, la nuova soluzione digitale creata da GS1 Italy Servizi.

Eco-logicamente consente:

Alle imprese di conformarsi alla legge in maniera semplice ed efficace.

Ai consumatori di scoprire, in pochi secondi e senza scaricare alcuna app, come conferire correttamente gli imballaggi dei prodotti che acquistano.

Le informazioni relative all’etichetta ambientale, infatti, vengono raggiunte via smartphone tramite un QR code applicato sulla confezione del prodotto, che contiene un GS1 Digital Link.

Lo stesso QR code può essere usato per fornire anche molte altre informazioni, come:

Consigli d’uso.

Informazioni di marketing.

Normative in vigore.

«Semplificare la vita alle imprese è ciò che facciamo da sempre. Eco-logicamente risponde a un’esigenza stringente: rispettare i vincoli imposti dal decreto legislativo del 3 settembre 2020, superando gli ostacoli più comuni, come la difficoltà nel reperire le informazioni di etichetta rilevanti, la poca garanzia di dettagli qualificati, la scarsa efficacia dei dati ottenuti, gli alti costi per lo sviluppo e il mantenimento delle pagine dedicate, l’utilizzo di soluzioni proprietarie basate su QR code non strutturati e l’identificazione non corretta del prodotto nel mondo digitale. Con la nuova soluzione di GS1 Italy Servizi, le imprese possono risolvere queste criticità e condividere in maniera semplice e veloce le informazioni relative all’etichetta ambientale dei loro prodotti, rispettando la normativa e offrendo un valore aggiunto importante per i consumatori» commenta Sirma Kurtulmaz, chief operating officer & innovation manager di GS1 Italy Servizi.

Scopri maggiori informazioni visita il sito di Eco-logicamente