L’Annual report 2021 di GS1 Italy racconta una community in crescita e un sistema in evoluzione

Sostenibilità, trasparenza, digitalizzazione e condivisione sono i cardini del lavoro di GS1 Italy. E caratterizzano il bilancio delle attività e dei risultati conseguiti nel 2021, anno record per numero di aziende utenti (oltre 40 mila)

“Siamo invisibili ma presenti. Elementi imprescindibili dell’orchestra del commercio e del largo consumo, facilitatori di professione, pionieri dell’innovazione in campi nuovi e apparentemente distanti. Più semplicemente, noi diciamo che siamo quelli del codice a barre… e non solo”. È con questa introduzione che GS1 Italy presenta il suo Annual report 2021, disponibile da oggi sul sito report.gs1it.org.

Uno strumento per raccontare le numerose attività svolte dall’organizzazione non profit nell’arco dell’anno, per riepilogare i risultati conseguiti dai tanti progetti e servizi che segue, ma anche l’evoluzione di GS1 Italy, la sua realtà nel presente e il suo orientamento al futuro.

«A quasi 50 anni dalla sua invenzione, il codice a barre non è solo un sistema per tatuare le informazioni addosso ai singoli prodotti ma anche un portale per un mondo parallelo e multicanale» scrive nell’Annual report il presidente di GS1 Italy, Francesco Pugliese. «Da qualche tempo, infatti, GS1 Italy sta lavorando per agevolare la creazione di un gemello digitale per ogni prodotto per fare in modo che gli scaffali fisici e quelli degli e-shop corrispondano alla perfezione. Spingendo lo sguardo un po’ più in là si è arrivati a immaginare un’idea dalla portata ancora più vasta e di enorme applicazione: il Passaporto digitale dei prodotti dell'Unione europea, per fare in modo che tutte le informazioni che servono accompagnino i prodotti nel mondo. Perché avere standard globali e chiarire le regole del gioco ci permetterà in futuro di sapere quando queste regole saranno rotte, di seguire i prodotti con più attenzione e di vederli da vicino, di tornare indietro nella loro storia e nel loro viaggio. In modo da poter fare le scelte migliori, che sia ognuno di noi in un supermercato o in un e-commerce, o un’azienda che vuole scegliere bene, con intelligenza e lungimiranza».

Una community in espansione

L’Annual report 2021 di GS1 Italy ripercorre un anno molto intenso e segnato da importanti risultati. A cominciare dalla crescita della community di GS1 Italy: rispetto al 2020 gli utenti del sistema GS1 Italy sono aumentati del +7,0%, arrivando a superare quota 40 mila aziende. Per il 44,9% si tratta di piccole e medie imprese (meno di 500 mila euro di fatturato).

Sono produttori, distributori e operatori della logistica che rappresentano settori diversi: alimentare, non food, abbigliamento e tessile, bevande, cura persona, cura casa, ristorazione, retail. Se la componente maggiore resta quella dell'alimentare (37,8% degli utenti totali), nel 2021 la crescita maggiore è stata quella delle aziende utenti che si occupano di healthcare, aumentate del 65,9%.

Progetti in evoluzione

L’Annual report 2021 riepiloga anche i risultati ottenuti da soluzioni e servizi che GS1 Italy mette a disposizione della sua community.

Immagino: il servizio che genera il gemello digitale dei prodotti delle aziende di largo consumo ha superato i 130 mila prodotti digitalizzati , rappresentando così l’83% del mercato del largo consumo confezionato italiano veicolato da ipermercati e supermercati. Gli utenti di questo servizio di GS1 Italy sono arrivati a 5.650 ( +17,2% rispetto al 2020).

il servizio che genera il gemello digitale dei prodotti delle aziende di largo consumo ha superato i , rappresentando così l’83% del mercato del largo consumo confezionato italiano veicolato da ipermercati e supermercati. Gli utenti di questo servizio di GS1 Italy sono arrivati a 5.650 ( rispetto al 2020). Codifico: il tool che consente alle aziende di creare e gestire in autonomia i codici a barre dei loro prodotti e/o servizi ha superato i 289 mila barcode (+ 40,9% rispetto al 2020) generati da 4.962 imprese (+ 36,66% ).

il tool che consente alle aziende di creare e gestire in autonomia i codici a barre dei loro prodotti e/o servizi ha superato i (+ rispetto al 2020) generati da (+ ). Procedo: sono stati 340 mila i documenti commerciali e amministrativi scambiati con questo servizio (+3,03% rispetto al 2020), che consente di trasferirli e digitalizzarli in modo semplice veloce e senza errori. Ad adottarlo sono state 650 aziende (+1,6%).

sono stati commerciali e amministrativi scambiati con questo servizio (+3,03% rispetto al 2020), che consente di trasferirli e digitalizzarli in modo semplice veloce e senza errori. Ad adottarlo sono state (+1,6%). GS1 EDI ed Euritmo: ha superato i 67 milioni di documenti scambiati (+4,7% rispetto al 2020) da parte di 7.817 aziende (+4,2%) e con 5 solution provider certificati, il sistema web che consente di scambiare documenti elettronici (come le fatture) in formato standard EDI, in modo semplice e sicuro.

ha superato i (+4,7% rispetto al 2020) da parte di 7.817 aziende (+4,2%) e con 5 solution provider certificati, il sistema web che consente di scambiare documenti elettronici (come le fatture) in formato standard EDI, in modo semplice e sicuro. Allineo : lo strumento di data management che consente di aggiornare tutte le informazioni anagrafiche dei prodotti e di condividerle in tempo reale con i partner commerciali in formato elettronico è utilizzato da 735 produttori (+1,8% rispetto al 2020) e da 8 distributori (+60,0%), arrivando a superare i 130 mila prodotti ( +21,6% ).

lo strumento di data management che consente di aggiornare tutte le informazioni anagrafiche dei prodotti e di condividerle in tempo reale con i partner commerciali in formato elettronico è utilizzato (+1,8% rispetto al 2020) e da (+60,0%), arrivando a superare i ( ). Data Quality Check: questa piattaforma creata per migliorare la qualità dei dati dei prodotti pubblicati dagli utilizzatori italiani di Allineo è stata utilizzata da 614 aziende per un totale di 202 mila prodotti verificati .

questa piattaforma creata per migliorare la qualità dei dati dei prodotti pubblicati dagli utilizzatori italiani di Allineo è stata utilizzata da per un totale di . Condivido: questa piattaforma per il digital asset management, che permette di gestire, catalogare e condividere le risorse digitali di prodotti e brand, ha coinvolto 6 distributori e 114 produttori (+46,15% rispetto al 2020).

Un sistema informativo sempre più capillare

Contribuire a costruire una filiera informata e consapevole è uno dei principali obiettivi di GS1 Italy che, per questo, cura una rete di canali di relazione, di informazione e di contatto con le aziende della community, le istituzioni, gli stakeholder e i consumatori.

Nel corso del 2021 sono aumentate di +30% le visite sui siti web gs1it.org, tendenzeonline.info e interno1.org ed è cresciuta del 24% il numero di copie delle pubblicazioni diffuse, arrivando a più di 10 mila. Ma soprattutto c’è stato il boom dei canali social (Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram), che nel 2021 hanno generato un aumento delle impression del 440%.

GS1 Italy ha conquistato sempre più spazio anche sui mass media: così, tra stampa, web, radio e televisioni sono stati oltre 2,6 i miliardi di impression generate nel 2021, in crescita del 42,3% rispetto al 2020.

Nel corso dell’anno passato GS1 Italy ha ospitato 4.038 persone, tra quelle che hanno partecipato agli eventi, alle visite a Interno 1 e ai corsi di formazione di Academy. E 882 manager hanno preso parte ai tavoli di lavoro di GS1 Italy ed ECR Italia.

Scopri l’Annual report 2021 di GS1 Italy sul sito report.gs1it.org.