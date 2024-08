Interno 1 Live, il nuovo podcast di approfondimento di GS1 Italy

Al via la nuova serie con il primo episodio dedicato alla deforestazione

In GS1 Italy ci piace sperimentare sempre nuovi format, perché crediamo nella forza della creatività e nel potere della comunicazione.

Per questo motivo abbiamo dato il via a una nuova stagione di podcast, anzi per la precisione video podcast. Un nuovo format che vede sempre come protagonisti ambassador di GS1 Italy e ospiti esterni, confrontarsi sui temi più caldi che oggi le imprese italiane sono chiamate ad affrontare. Con Interno 1 Live, proviamo ad andare oltre il sonoro (o l’audio) e creare con i nostri ospiti un ambiente informale e di confronto.

Per l’occasione Interno 1, l’innovation center di GS1 Italy, si trasforma in uno vero e proprio studio di registrazione, per trasmettere la parte più notiziabile del nostro mondo entrando insieme ai nostri ospiti nel vivo delle notizie che stanno cambiando il modo di fare impresa, in presa diretta: ecco perché il nuovo podcast si chiama Interno 1 Live ed è da oggi disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify, YouTube e Apple Podcast.

Non solo codici a barre quindi (vedi Bip! Altro che codice a barre la nostra prima stagione podcast), ma soprattutto storie e casi d’uso di imprese italiane, evoluzioni di normative nazionali e europee, temi di attualità sull commercio contemporaneo, un concentrato di contenuti per gestire al meglio opportunità e incognite del futuro del largo consumo e le novità destinate a trasformarlo.

Quindi non ti resta che entrare insieme a noi in Interno 1 Live e fare il pieno di informazioni utili a rispondere alle richieste di consumatori, legislatori e istituzioni, aprendo la porta al cambiamento. Il menù è ricco, serviti pure!

Il primo episodio

Cominciamo con l’episodio “Deforestazione zero: mettersi in regola non è un’impresa!” dedicato al nuovo regolamento europeo contro la deforestazione, EU Regulation on Deforestation-free Products (EUDR), che stabilisce i criteri di due diligence (la “diligenza dovuta”, ovvero l’analisi preparatorio ad una transazione, ndr) da seguire per garantire la sostenibilità socio-ambientale delle materie prime critiche come bovini (carni e latticini ma anche pellame), cacao, caffè, palma da olio, soia, gomma e legno – oltre ai prodotti che li contengono o ne siano derivati. Insieme a Vanessa Giulieri, senior project manager di GS1 Italy, e all'avvocato Stefano Bonacina di Eujus, cerchiamo di capire cosa sono chiamate a fare le aziende e come GS1 Italy, può affiancarle in questa transizione green grazie a Verified by GS1 che consente di verificare l'identità di un prodotto interrogando il registro mondiale GS1 e può essere il luogo giusto per inserire anche le informazioni contenute nel regolamento europeo sulla deforestazione.

I prossimi episodi

Interno 1 Live continua con l’episodio “QR code in etichetta: ma quante ne sa?” dedicato al codice a barre di nuova generazione che cambia pelle, a 50 anni dal primo bip in una cassa in Ohio, e ai QR code, come finestra informativa aperta anche ai consumatori, non solo alle aziende. Insieme a Emanuela Casalini, senior standard specialist di GS1 Italy e a Luca Meconi, responsabile PMO e processi di Coop Italia, vediamo la sperimentazione che Coop Italia sta facendo sui vini a marchio; su come le attività in corso si intensificheranno nei prossimi anni in vista delle scadenze previste dalle normative nazionali ed europee. Inoltre, in questo scenario anche gli obiettivi di GS1 con l’iniziativa Sunrise 2027 firmata da 22 aziende leader mondiali del largo consumo per sostenere l’adozione, entro dicembre 2027, dei codici 2D di nuova generazione: i QR code standard GS1 che possono contenere una grande quantità di informazioni sui prodotti e renderle facilmente accessibili tramite smartphone, abilitando una vasta gamma di potenzialità che rivoluzioneranno completamente l'esperienza dei consumatori.

Continua a seguirci per scoprire i prossimi contenuti. Cercheremo di dare pillole di approfondimento e spunti di riflessione per crescere ed essere sempre più competitivi nel panorama globale.

Ascolta e segui i video podcast sul sito di Interno 1

Siamo sempre alla ricerca di tematiche che possano essere d’interesse per le aziende della community GS1 Italy: scrivici per proporre nuovi approfondimenti, condividere curiosità o domande, l’indirizzo è interno1@gs1it.org.

A cura di Katia Ingegneri e Sara Manazza di GS1 Italy