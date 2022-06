“Bip! Altro che codice a barre”

GS1 Italy presenta la sua prima serie podcast

Dalla prima intuizione dei suoi inventori - Norman Joseph Woodland e Bernard Silver - alle più recenti innovazioni, come quelle in chiave blockchain ed e-commerce: GS1 Italy ripercorre la storia del codice a barre, un’icona della storia contemporanea, che diventa protagonista della serie podcast “Bip! Altro che codice a barre”, disponibile da oggi online e sulle principali piattaforme streaming, a partire da Spotify. Un format coinvolgente, quello dei podcast, che appassiona ben 13 milioni di italiani, e una novità per GS1 Italy che si aggiunge alla miniserie video in tre episodi “10 anni di Tendenze” realizzata da GS1 Italy per raccontare evoluzioni e innovazioni che hanno ridisegnato il largo consumo, l’economia e il mondo intero.

«Si tratta di due nuove esperienze che testimoniano il desiderio di GS1 Italy di essere sempre in contatto non solo con le aziende, ma anche con i consumatori, raccontando l’evoluzione del suo lavoro e, in contemporanea, del paese e del mondo, in modo divulgativo, leggero e coinvolgente» spiega Marco Cuppini, research and communication director di GS1 Italy. «Gli standard globali GS1 e i servizi GS1 Italy, infatti, rappresentano piccole, grandi, innovazioni, che, a partire dal codice a barre, entrano nella nostra vita quotidiana e aiutano noi e le imprese a rendere le attività più efficienti, veloci e anche sostenibili. Video e podcast sono strumenti di comunicazione immediati e coinvolgenti che ci aiutano a raccontare il nostro passato, il presente e il futuro».

I podcast “Bip! Altro che codice a barre” di GS1 Italy

Realizzata in collaborazione con Simone Spoladori di Roger, la serie podcast si compone di 12 episodi, pubblicati con cadenza settimanale (uno ogni mercoledì a partire dall’8 giugno) sul sito di Interno 1 e sulle piattaforme streaming Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, che ripercorrono la nascita e l’evoluzione nel tempo dello standard più noto al mondo.

A narrarne la storia, guidando gli ascoltatori in modo semplice e coinvolgente tra segreti e curiosità, interverranno speaker di valore (e inaspettati) - come Adam Smith, padre della scienza economica, Theodore Roosevelt, 26° Presidente degli Stati Uniti, Sir Tim Berners Lee, creatore del World Wide Web, o Marco Polo, mercante e viaggiatore -, seguiti da un talk condotto dalla giornalista Mariangela Pira con gli esperti e le esperte di GS1 Italy. A partire dal presidente Francesco Pugliese, che nel primo episodio della serie parlerà dell’evoluzione dei consumatori e delle aziende che lavorano per incontrarne i bisogni, costruendo una base “sana”, fondata su sostenibilità economica, sociale e ambientale, grazie alle informazioni corrette e affidabili garantite dai codici a barre.

Del resto, proprio questo standard che fa parte della quotidianità di tutti è un elemento cruciale del progresso in diversi ambiti, come svela, episodio dopo episodio, la serie. Così, una puntata sarà dedicata a Circol-Up, il tool per la misurazione della circolarità in azienda che parte proprio dai codici a barre. Una ai gemelli digitali - vere e proprie copie virtuali dei prodotti rese possibili anche dal servizio Immagino di GS1 Italy – e al “backstage” della spesa online, un’altra allo studio delle etichette e di come queste possano raccontare i nostri stili di consumo. E ancora: si parlerà di tracciabilità, rintracciabilità e di richiami di prodotto al supermercato, di Blockchain – una comunicazione senza barriere e interoperabile resa possibile anche grazie agli standard GS1 per l’identificazione univoca – e di origine dei prodotti, di marketplace e logistica per il digitale, di sostenibilità e ottimizzazione dei processi per ridurre le emissioni e di nuovi trend di mercato grazie alle analisi dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy. Fino alla risposta alla domanda: “I codici a barre salveranno il pianeta?”.

10 anni di Tendenze: la miniserie video

Ma non solo podcast. Quest’anno, infatti, GS1 Italy ha pensato a nuove forme di comunicazione per raccontare come il codice a barre e gli altri standard GS1 siano stati centrali nel rivoluzionare la nostra stessa quotidianità. Come la miniserie video “10 anni di Tendenze”, realizzata per celebrare il decimo anniversario di “Un anno di Tendenze”, il progetto editoriale con cui ogni anno GS1 Italy raccoglie i contenuti comparsi in 12 mesi su questo web magazine.

Realizzata con Holden Studios, questa miniserie video si sviluppa in tre episodi con un format agile e immediato che, partendo dal racconto della storia recente degli standard GS1 e di GS1 Italy, ripercorre l’evoluzione del mondo del largo consumo italiano e dell’economia mondiale nell’ultimo decennio.

Il primo episodio è dedicato alla nascita del progetto “Un anno di Tendenze”, che viene collegata ai fenomeni di mercato più importanti avvenuti tra 2011 e 2013. Il secondo video è dedicato ai nuovi progetti sviluppati da GS1 Italy dal 2014 al 2020, come Immagino e Allineo, e alle dinamiche più rilevanti del largo consumo, come l’omnicanalità, la tracciabilità e la sostenibilità. L’ultimo episodio ci conduce al presente perché ripercorre il 2021, l’anno della pandemia ma anche della voglia di ripartire e di ripensare il futuro, come dimostrano l’apertura di Interno 1 e le nuove prospettive delineate da GS1 Italy.

Video dopo video, la miniserie evidenzia come “Un anno di Tendenze” sia sempre stato un aiuto prezioso per leggere la realtà e i suoi cambiamenti, attraversando innovazioni dirompenti e sfide epocali per imparare dal passato e progettare il futuro.