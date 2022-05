3,4%

il tasso di out-of-stock a marzo

Frena a marzo il tasso di out-of-stock nel largo consumo, confermando il 3,4% di febbraio. Ma è in aumento di +0,2 punti sullo stesso mese dell’anno precedente. È quanto rileva il Barometro Osa (Optimal shelf availability) di GS1 Italy, il monitoraggio mensile che, in collaborazione con Iri, misura l’indice delle rotture di stock nel largo consumo italiano assieme a quello delle vendite perse. Con un indice del 4,3%, queste sono in aumento rispetto allo scorso anno (+0,4 punti), al progressivo del primo trimestre (+0,2 punti) e al mese precedente con la medesima variazione.

Riguardo ai canali, a marzo si registra una stabilità del tasso Oos sul mese precedente, tranne che nei super piccoli, in calo di -0,1 punto al 2,8%. Rispetto al marzo 2021 invece vi sono incrementi generalizzati: +0,1 punto negli Ipermercati (3,9%), con aumenti in tutti i reparti e con il fresco in evidenza (+0,7 punti al 5,4%), +0,2 punti nei supermercati grandi (3,5%), +0,1 punto in quelli piccoli (2,8%).

Comportamenti omogenei invece in tutti i canali per quanto riguarda le vendite perse. L’ipermercato registra un aumento di +0,2 punti al 4,6% rispetto al marzo 2021, ma è stabile sul mese precedente. Con un indice del 4,3% le vendite perse nei supermercati grandi aumentano di +0,5 punti sullo stesso mese del 2021 e di +0,2 punti su febbraio 2022. Anche nei supermercati piccoli le vendite perse al 4% sono in aumento sia su febbraio (+0,1 punto) sia su marzo 2021 (+0,4 punti).

Nel primo trimestre il tasso Oos è pari al 3,3%, con una differenza se accaduto in condizioni di vendita normali o promozionali. Nel primo caso sale al 3,7%, con l’ortofrutta, il fresco e il pet care sopra la media. Nel secondo, invece, le probabilità di non trovare un prodotto sullo scaffale si riduce allo 0,7% in media, con ortofrutta e fresco su livelli superiori.

Tasso out-of-stock in condizioni di vendite promozionali e in condizioni normali

gennaio-marzo 2022 (dati in percentuale)

Fonte: GS1 Italy “Barometro Osa” marzo 2022