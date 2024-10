La rendicontazione della sostenibilità aziendale al centro dei nuovi webinar ECR e Academy GS1 Italy

La direttiva UE 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) impatta sia sulle grandi aziende sia sulle PMI: i due appuntamenti formativi puntano a fare chiarezza in entrambi gli ambiti

Il quadro normativo

La direttiva europea sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) modernizza e rafforza le norme relative alle informazioni sociali e ambientali che le aziende devono rendicontare. In particolare, armonizza le informazioni da fornire e amplia il numero delle aziende tenute a rendicontare sul tema della sostenibilità.

Le nuove norme garantiranno agli stakeholder l’accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per valutare l'impatto delle aziende sulle persone e sull'ambiente, così da poter stimare rischi e opportunità finanziarie derivanti dai cambiamenti climatici e da altre questioni di sostenibilità.

Le nuove norme entreranno per la prima volta in vigore con l'esercizio finanziario 2024. Le aziende soggette alla CSRD dovranno approntare la rendicontazione sulla base degli standard europei per il report di sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), che si applicano alle aziende indipendentemente dal settore in cui esse operano.

I webinar

L’Academy di GS1 Italy - con ECR Italia e in collaborazione con lo studio legale Legance - ha deciso di organizzare due webinar gratuiti per spiegare come agire su strategie, assetti organizzativi e presidi interni per gestire correttamente impatti, rischi e opportunità della direttiva CSRD.

Il primo appuntamento è dedicato alle grandi aziende e il secondo alle piccole e medie imprese.

Governance della sostenibilità e recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive - Focus sulle grandi aziende

3 ottobre | 14:30-16:00

Con l’obiettivo di supportare le grandi aziende del largo consumo nella corretta implementazione della direttiva CSRD, il webinar fornirà gli elementi necessari a:

Comprendere l’importanza di un sistema di governance e di due diligence idoneo a prevenire rischi, responsabilità e sanzioni derivanti dalla Direttiva.

a prevenire rischi, responsabilità e sanzioni derivanti dalla Direttiva. Gestire correttamente la rendicontazione di sostenibilità lungo l’intera supply chain.

Governance della sostenibilità e recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive - Focus sulle PMI

30 ottobre | 14:30-16:00

Il webinar intende fornire alle PMI del settore gli elementi necessari a comprendere come orientare le proprie scelte strategiche e di governance alla luce delle esigenze dei partner di filiera tenuti a pubblicare la rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva CSRD.

Per entrambi i webinar, i docenti saranno:

Roberto Randazzo , partner e responsabile del team ESG e Impact, Legance.

, partner e responsabile del team ESG e Impact, Legance. Federico Longo , associate, Legance.

, associate, Legance. Carolina Gomez, ECR project manager, GS1 Italy.

A cura di Francesco Fracassi