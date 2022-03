1,6

miliardi di euro il mercato dell’agricoltura 4.0

Il boom del mercato dell’agricoltura 4.0 registrato nel 2020, quando i 540 milioni di euro del primo semestre sono diventati 1,3 miliardi a fine anno, ha trovato conferma anche nel 2021, che ha registrato una crescita del +23% arrivando a 1,6 miliardi, secondo le stime dell’Osservatorio Smart Agrifood della School of Management del Politecnico di Milano, che ha GS1 Italy tra gli sponsor.

Tale crescita, favorita dal piano degli incentivi statali previsti dal Piano nazionale transizione 4.0, è guidata:

dagli acquisti di macchine e attrezzature agricole nativamente connesse, che coprono il 47% del mercato (+17%),

seguiti da quelli di sistemi di monitoraggio e controllo successivamente applicati ai macchinari, pari al 35%.

Più distanziati i software gestionali aziendali (6%), i sistemi di monitoraggio da remoto di coltivazioni, terreni e infrastrutture (5%), mentre i sistemi di supporto alle decisioni, quelli di mappatura di coltivazioni e terreni, i robot per le attività in campo, i sistemi di trattamento in campo con droni e altri sistemi coprono insieme il 7% del mercato.

Elemento centrale nell’agricoltura 4.0 sono i dati e le tecnologie per raccoglierli, condividerli e analizzarli.

Figura 1 – Il mercato dell’agricoltura 4.0 in Italia a fine 2021

Fonte: School of Management Politecnico di Milano “Osservatorio Smart Agrifood” 2022 © DIG- Dipartimenti Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano

A conferma che l’innovazione digitale sta prendendo piede nell’agricoltura italiana concorrono o altri elementi, secondo le stime dell’Osservatorio.

La superficie coltivata con tecniche 4.0 da parte delle aziende agricole nel 2021 ha toccato il 6% del totale, il doppio dell’anno precedente: un risultato significativo che si avvicina al raggiungimento dell’obiettivo del 10% di superficie di agricoltura di precisione fissato dal Ministero delle Politiche agricole.

Inoltre il 64% degli agricoltori italiani utilizza almeno una soluzione di agricoltura 4.0, +4% rispetto al 2020, e oltre quattro su dieci ne utilizzano almeno due, in particolare software gestionali e sistemi di monitoraggio e controllo delle macchine. Nel complesso ogni azienda mediamente impiega 2,7 soluzioni, un dato in crescita del +15% sul 2020.

Prospettive rosee anche per il futuro: l’80% del campione di imprese agricole intervistate dall’Osservatorio dichiara di prevedere investimenti nella trasformazione digitale nel prossimo biennio, in particolare relativamente ai sistemi di monitoraggio e controllo di macchinari (32%) e di coltivazioni e terreni (29%), ai sistemi di irrigazione di precisione (28%) e ai sistemi di supporto alle decisioni (26%).

A cura di Fabrizio Gomarasca @gomafab